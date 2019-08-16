Скандальные премии в НАПК: суд возобновил дело Корчак

Соломенский райсуд Киева возобновил уголовное производство о незаконной выдаче премий бывшим директором НАПК Натальей Корчак.

Об этого говорится в материалах суда, передают "Українські новини". Там сообщают, что в суд поступила жалоба, что 16 апреля НАБУ закрыло уголовное производство в отношении Корчак в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления.

"По мнению заявителя принятое детективом решение о закрытии производства не основывается на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств", – говорится в публикации.

Корчак подозревали в том, что она незаконно выписывала себе и другим премии, которые доходили до 200 тыс. грн.

По словам заявителя, расследуя это дело, детектив НАБУ провел всего одно следственное действие - допросил Корчак. Она сообщила, что решениями НАПК, члены агентства "делегировали" ей право на принятие приказов о премиях.

Вызванный в суд детектив НАБУ пояснил, что глава НАПК действовала в рамках полномочий. Решая вопрос с премиями, она осознавала существование определенных противоречий в правовых нормах, а потому обратилась за разъяснениями к соответствующим органам.

"После получения ответа утвердила порядок, которым устанавливались надбавки за выслугу лет, за интенсивность труда, премии, материальная помощь на оздоровление, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов", – сказано в судебных материалах.

Также детектив НАБУ добавил, что в июле 2017 года представители Счетной платы проводили проверку и нарушений не нашли.

Однако, 20 июня 2019 года суд удовлетворил жалобу заявителя и отменил постановление НАБУ о закрытии дела в отношении Корчак.

Наталья Корчак "Українські Новини"

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование информации об огромных премиях, которые в 2016 году получили руководители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Перед этим глава НАПК Наталия Корчак заявила, что высокие премии, которые она выписывала себе и коллегам, начислялись в рамках закона.

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