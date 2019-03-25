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Скандальные премии Коболева пытаются защитить в суде: "Нафтогаз" подал иск 

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НАК "Нафтогаз" в суде пытается доказать, что Государственная аудиторская служба необоснованно признала выплату главе компании Андрею Коболеву премии в размере 228 млн грн.

Заседание Окружного административного суда Киева по указанному делу назначено на 13 мая, сообщают в пресс-службе ведомства. "Истец просит суд признать неправомерными и полностью отменить требования Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ)", – говорится в сообщении.

Так, в ГАСУ пришли к выводу, что в "Нафтогазе" нарушили постановление Кабмина "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий", выплачивая многомиллионные премии менеджменту.

Андрей Коболев

Андрей Коболев

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В то же время в НАКе с такой позицией не согласились, и теперь будут доказывать свою правоту в суде. К слову, в отчете также говорится, что "Нафтогаз" без оснований списал задолженность "Газпрома" в сумме 11 млн грн. С этим утверждением в госкомпании также не согласились.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде — в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом", однако позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.

В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля Наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года. В итоге Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений о заключении нового контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
зарплатаНАК "Нафтогаз"
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Крысы начали грызню...то ли еще будет.
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