Скандального чиновника уволили: кто возглавил Фонд гарантирования вкладов

Совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) уволил по собственному желанию директора-распорядителя ведомства Константина Ворушилина. Его место заняла заместитель директора Светлана Рекрут.

Об увольнении чиновника сообщила пресс-служба ведомства. Официальная причина – срок полномочий Ворушилина подошел к концу. Стоит отметить, что за чиновником тянется целый ряд скандалов. К примеру, как писал OBOZREVATEL, в 2017-м, он обзавелся огромным домом за 10 млн грн в пригороде Киева. В это время Фонд начал ликвидацию "Платинум Банка", который НАБУ обвиняло в хищении сотен млн грн.

Заявленная площадь дома – 193 квадратных метра.

Также ему принадлежит земельный участок в 24 сотки. Все это хозяйство обнесено двойным деревянным забором, а на территории, кроме большого дома, можно увидеть навес для авто и хозпристройку.

ФГВФЛ входит в обанкротившиеся банки, продает на аукционе активы и возвращает гарантированную сумму (до 200 тыс. грн) вкладчикам. Несколько лет назад Генеральная прокуратура заявила о подозрении Фонду в занижении оценочной стоимости активов банков-банкротов. То есть, вероятно, по предварительному сговору чиновники передавали активы банков по заниженной стоимости, что привело к существенным бюджетным потерям.

Константин Ворушилин ЭП

"Среди основных достижений Фонда Ворушилин отметил внедрения автоматизированной системы выплат и обеспечения быстрого возмещения более 90 млрд грн около двум миллионам вкладчиков неплатежеспособных банков. Особого внимания заслуживает создание электронной торговой системы ProZorro.Продажи", – заявили в пресс-службе ведомства.

При этом задолженность ФГВФЛ перед Минфином на данный момент составляет 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020-м закроют как минимум четыре банка. Процедуру ликвидации к апрелю следующего года завершат в отношении банков "Софийский", Укрбизнесбанк, "Петрокоммерц-Украина" и Укринбанк.

Даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

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