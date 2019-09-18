Скандальний "почтовик" может возглавить "Укрзалізницю": СМИ сообщили резонансную ифнормацию

Новым руководителем "Укрзалізниці" может стать генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

Об этом со ссылкой на источники правительстве сообщает "Страна". "Генерального директора "Укрпошти" Игоря Смелянского рассматривают как возможного главу "Укрзалізниці", – говорится в публикации.

Игорь Смелянский руководит "Укрпоштой" с 2016 года. Под его руководством госкомпания начала осовремениваться. В частности, она получила новое брендирования, стала покупать электромобили. Во многих отделениях ведутся ремонты, для них покупают новые компьютеры.

Игорь Смелянский

В то же время сам руководитель известен многими скандальными решениями.

В конце октября 2018 года Смелянский заявил, что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять пенсии, поскольку это экономически невыгодно.

Эксперты назвали такое решение "катастрофой". Поскольку в Украине на сегодняшний день отсутствует инфраструктура, позволяющая полностью заменить доставку живых денег на использование банковских карт.

В ноябре 2018-го стало известно, что Смелянский получает ежемесячный оклад 744 тысячи гривен. Помимо этой суммы ему также полагаются премиальные, отпускные и материальная помощь, что существенно увеличивает его заработок. При этом он сообщил, что сотрудникам удалось поднять зарплату с 3 до 6 тысяч гривен. Скандал вокруг зарплат в "Укрпоште" Смелянский объяснил работой проплаченной "ботофермы".

Весной 2019 года в "Укрпоште" сообщили, что компания повысит зарплаты почтальонам и начальникам сельских отделений на 12,4% в два этапа - с 1 апреля и 1 июля 2019 года.

А в сентябре по просьбе "Укрпошти" Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации в Украине с 1 января 2020 года подняла тарифы на отправку писем, бандеролей и посылок.

В мае 2019 года стало известно, что и Смелянского два паспорта – украинский и американский.

В июле 2019-го "Укрпошта" снова пригрозила прекратить доставку пенсий. В этот раз с 1 января 2020 года, если не будет выполнено условие предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа со стороны правительства и Пенсионного фонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, частная тяга на украинских железных дорогах должна появиться до конца 2019 года – в виде пилотного проекта.

Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий выступает за разделение "Укрзалізниці" на три разные компании и за передачу вокзалов в частные руки.

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