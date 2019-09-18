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20 сентября • обновлено в 17:51
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Скандальний "почтовик" может возглавить "Укрзалізницю": СМИ сообщили резонансную ифнормацию

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Новым руководителем "Укрзалізниці" может стать генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

Об этом со ссылкой на источники правительстве сообщает "Страна". "Генерального директора "Укрпошти" Игоря Смелянского рассматривают как возможного главу "Укрзалізниці", – говорится в публикации.

Игорь Смелянский руководит "Укрпоштой" с 2016 года. Под его руководством госкомпания начала осовремениваться. В частности, она получила новое брендирования, стала покупать электромобили. Во многих отделениях ведутся ремонты, для них покупают новые компьютеры.

Игорь Смелянский

Игорь Смелянский

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В то же время сам руководитель известен многими скандальными решениями.

Эксперты назвали такое решение "катастрофой". Поскольку в Украине на сегодняшний день отсутствует инфраструктура, позволяющая полностью заменить доставку живых денег на использование банковских карт.

  • В ноябре 2018-го стало известно, что Смелянский получает ежемесячный оклад 744 тысячи гривен. Помимо этой суммы ему также полагаются премиальные, отпускные и материальная помощь, что существенно увеличивает его заработок. При этом он сообщил, что сотрудникам удалось поднять зарплату с 3 до 6 тысяч гривен. Скандал вокруг зарплат в "Укрпоште" Смелянский объяснил работой проплаченной "ботофермы".

  • Весной 2019 года в "Укрпоште" сообщили, что компания повысит зарплаты почтальонам и начальникам сельских отделений на 12,4% в два этапа - с 1 апреля и 1 июля 2019 года.

  • А в сентябре по просьбе "Укрпошти" Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации в Украине с 1 января 2020 года подняла тарифы на отправку писем, бандеролей и посылок.

  • В мае 2019 года стало известно, что и Смелянского два паспорта – украинский и американский.

  • В июле 2019-го "Укрпошта" снова пригрозила прекратить доставку пенсий. В этот раз с 1 января 2020 года, если не будет выполнено условие предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа со стороны правительства и Пенсионного фонда.

Скандальний "почтовик" может возглавить "Укрзалізницю": СМИ сообщили резонансную ифнормацию

Как сообщал OBOZREVATEL, частная тяга на украинских железных дорогах должна появиться до конца 2019 года – в виде пилотного проекта.

Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий выступает за разделение "Укрзалізниці" на три разные компании и за передачу вокзалов в частные руки.

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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
У него американский паспорт. Это есть настоящая незалежнисть.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Через ЮАР будете не только посылки получать, станите еще беднее чем при алкаше педрошенко)))
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Чан Джеки
Чан Джеки
ну ребяты вы даете.ето вообще труба железке.о чем думають дяпутаты и президент.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Чан Джеки, Они не думают, они выполняют команды сверху.
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