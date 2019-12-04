У жены Медведева нашли самолет за $50 млн: вскрылись детали громкого расследования

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального обнаружил, что жена премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пользуется самолетом стоимостью в $50 млн.

Расследование об этом было опубликовано в среду, 4 декабря, на сайте ФБК. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала самолет с бортовым номером M-SKSM до 28 октября 2017 года принадлежал дочерней структуре ВТБ – офшорной компании Tekser Management Limited. Потом его передали другой офшорной компании – IF Company Limited. А на самом деле все это время им пользуется жена премьер-министра Медведева Светлана.

Самолет Медведевой ФБК

Сообщается, что Медведева на нем летает очень много – только в Европу в 2019 году она летала 39 раз. ФБК установил, что рейсы совпадают с маршрутами, по которым передвигается жена премьера РФ. Летает Медведева куда хочет – в Санкт-Перетбург, на греческий остров Кос, в Муром, Саратов, Иерусалим, на Кипр, в Кемерово, Уфу, Оренбург.

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Навальный отмечает, что семье премьера не положен самолет, а оплачивать авиаперелеты из своего кармана Медведевы бы не смогли.

Схема передачи самолета ФБК

"Семья Медведева может путешествовать и отдыхать только за свой счет. Любые другие сценарии — это либо воровство из госбюджета, либо взятки от олигархов. Отпуск и путешествия своей жены может оплачивать только Медведев лично. А у Медведева зарплата хоть и огромная – 800 тысяч рублей в месяц – но и всей целиком месячной зарплаты нашего главного единоросса хватит на оплату одного часа полёта самолёта Светланы Медведевой", – сказано в публикации.

Костин и Медведев ФБК

По мнению Навального, полеты жены премьер-министра оплачивает президент ВТБ Андрей Костин – через банк либо подконтрольный фонд.

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