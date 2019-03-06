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Скандал в оборонке Украины: Порошенко принял важное решение по госзакупкам

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Президент Петр Порошенко потребовал инициировать изменения в законодательстве во избежание чрезмерного засекречивания информации по государственному оборонному заказу.

Об этом он заявил во время заседания СНБО, сообщает пресс-служба президента. По его словам, этот вопрос обсуждался с министром обороны и главой СБУ.

"Безусловно, закупка старого, преимущественно советского оружия, запчастей и боеприпасов к нему также могут быть преимущественно открытыми", — добавил Порошенко.

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Он также отметил необходимость обеспечить широкое использование конкурентных процедур в закупках. Действующие законодательные акты, как подчеркнул он, предоставляют право Министерству обороны самостоятельно осуществлять указанные закупки.

"Вместе с тем сведения о новейших разработках, в частности в ракетной технике, и современные технологии, в частности информационные, и в дальнейшем охраняются государством от чужих глаз и чужих ушей. Здесь уже, пожалуйста, извините", — сказал глава государства.

Напомним, рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного предела недавно потребовала посол США в Украине Мари Йованович.

Скандал в оборонке Украины: Порошенко принял важное решение по госзакупкам

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Петр Порошенко уволил обвиненного в коррупционной схеме Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

  • НАБУ открыло уголовное производство по факту использования для украинских БТР и ББМ стали неизвестного происхождения, которая не соответствует стандартам и не может именоваться броней.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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