Скандал со взятками в "Слуге": сколько доплачивают в конверте и как голосовали с Юрченко

Нардеп Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве при лоббировании поправок в законопроект "Об управлении отходами", до своей политической карьеры шесть лет следил за чистотой в офисе юридической компании.

В парламент он попал как мажоритарник от "Слуги народа", а за время своей работы уже успел отметиться в скандальных правках. Коллеги Юрченко не скрывают: коррупция в стенах парламента никого не удивляет. Мол, большинство нардепов получают доплаты в конвертах в сумме от 5 до 15 тысяч долларов, а на лоббировании "нужных" поправок можно сколотить целое состояние.

OBOZREVATEL пообщался с нардепами, которые стали соавторами скандального законопроекта "Об управлении отходами" и разобрался, чем известен Александр Юрченко.

Нардепы говорят, что взятки получают все, а правки Юрченко не принимали

Народный депутат Александр Юрченко действительно подавал свою редакцию законопроекта "Об управлении отходами". Однако в результате комитет решил разработать свою версию документа. Неофициально в "Слуге народа" рассказывают, что все понимали: Юрченко лоббирует "мусорщиков", например, в его документе убрали норму, согласно которой захоронение отходов должно происходить с соблюдением санитарный и гигиенических норм.

Первая подобный законопроект подала нардеп Анна Скороход. Она рассказала OBOZREVATEL, что после регистрации на нее начали давить с разных сторон. Мол, "упаковщики" пытались лоббировать своих правила, а компании, которые управляют отходами, хотели проголосовать свою редакцию.

"Изначально этот законопроект подала я. У нас вообще ничего не регламентируется в вопросах бытовых и других отходов. Потом мне ставили палки со всех сторон, комиссия по экологии начали говорить, что они должны рассматривать. Потом наши начали говорить, почему я подала...Начали подавать альтернативы. Один лоббировал упаковщиков, а второй – мусорщиков. Вы можете подавать, кто подавал альтернативные", – рассказывает Скороход.

И среди альтернативных документов есть и законопроект Александра Юрченко 2207-1. Что интересно, в экспертном выводе Верховной Рады говорится, что коррупционных признаков в документе не обнаружили.

В доработанном документе (2207-1-д) среди авторов Александра Юрченко нет. Главным инициатором во всех случаев выступает глава экологического комитета Олег Бондаренко. OBOZREVATEL обратился в пресс-службе фракции "Слуга народа" с просьбой предоставить ответ, знал ли "слуга народа" Олег Бондаренко, что, вероятно, принимает участие в коррупционной схеме.

На такой же вопрос Анна Скороход заявила: что в принятом документ нет коррупционных рисков. Мол, предложения Юрченко отклонили. Они могли попасть в документ в виде правок, но сами правки еще не рассматривали, а голосовать их будут только во время второго чтения.

Что интересно, по словам Скороход 98% народных депутатов и так коррумпированы, потому что получают доплаты в конвертах.

"Не надо искать коррупцию в одном депутате или комитете. В Верховной Раде это 98%. Люди получают зарплаты в конвертах, это ли не коррупция? О чем тогда говорить дальше. Я неоднократно обращалась по этому поводу. Я подала заявление в НАБУ, назвала все фамилии, меня дважды допрашивали. Это тайна следствия, я не могу их называть. Я не знаю, сколько получают сейчас, но тогда получали 5-10-15 тыс. долларов", – сказала Скороход.

Нардеп Елена Криворучкина, которая также представляет "Слугу народа" и является одним из соавторов скандального документа, также уверяет: документ, который приняли в первом чтении, не несет коррупционных рисков. "Тот вариант, который предложил Юрченко, был отвергнут, мы его не пропустили", – кратко пояснила парламентарий.

"Там ничего страшного в этом законопроекте нет. Он не решает отраслевые вопросы. Этот законопроект призван имплементировать европейские нормы. Если бы были поданы правки, если бы правки были приняты, был бы другой вопрос. Пока в самом законопроекте ничего страшного нет", – рассказали OBOZREVATEL в профильном комитете.

Юрченко следил за уютом в офисе, а до этого работал курьером

С 2009-го по 2015-й Александр Юрченко работал главным администратором в юридической фирме "Клиффорд Чанс", об этом депутат сам написал в автобиографии. Сейчас эта компания называется "Редклифф Чанс". OBOZREVATEL связался с сотрудниками компании.

Там нам рассказали, что такого администратора не помнят, так как после преобразования фирмы многие сотрудники уволились. При этом, вероятно всего, если Александр Юрченко и работал главным администратором, то занимался "уютом" в офисе и не имел отношения к юридической деятельности.

"Те коллеги, которые остались с того момента, не помнят Александра Юрченко. Наши главные юристы-партнеры остались. Они, возможно, пересекались, но сейчас не доступны. Главный администратор смотрит за общим состоянием нашего офиса, чтобы все было в порядке, аккуратно, уютно. Как и в любой компании администратор занимается" , – рассказали OBOZREVATEL.

Депутатом он стал по одному из округов Киева. На пике популярности "Слуги народа", чтобы получить место в парламенте, достаточно было выдвинуться под эгидой бренда. Таким образом в Верховную Раду попали десятки украинцев, которые до этого не имели представления о работе главного законодательного органа.

Правда, у Юрченко небольшой опыт все-таки был. Он бесплатно работал помощником представителя "Свободы" Александра Шевченко, якобы активно боролся с незаконной застройкой Киева.

Кстати, у политика, вероятно, есть и неплохие связи. В обнародованных пленках можно услышать, что посредник Юрченко назвал политика "человеком Холодова"– вероятно, депутата СН, заместителя главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова, которого связывают с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Кстати, депутат Алексей Гончаренко еще в прошлом году пода заявление против Холодова и Юрченко, которые якобы проллобировали "табачные поправки" в своих собственных интересах. "Рада приняла правку, после которой, табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недопулочил миллиардные поступления и все это было сделано для того, чтобы увеличить доходы некоторых Слуг. Я своим проектом Постановления остановил подписание этого закона спикером, и поэтому этот закон так и не вступил в силу. Но все равно бюджет потерял сотни миллионов гривен, а в Украине ухудшился инвестклимат", – написал тогда Гончаренко.