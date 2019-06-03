Ситуация с курсом доллара кардинально изменится: в НБУ озвучили прогноз 

В Украине тенденция на укрепление курса гривни, которая наблюдалась весной, значительно изменилась. Ситуация на валютном рынке может осложниться летом.

Такой прогноз опубликовал на своей странице Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин. Так, курс доллара перешел к росту во второй половине мая. По оценкам финансиста, летом украинскую национальную валюту ждут очередные сложности. И вот почему:

Сократятся объемы золото-валютных резервов НБУ. Их придется потратить на обслуживание и погашение внешнего долга. "Заметное уменьшение международных резервов само по себе способно дать отрицательный психологический сигнал участникам валютного рынка", – поясняет Данилишин.

Валюту придется тратить на подготовку к отопительному сезону. А чем больше долларов тратят, тем выше его стоимость. До октября в подземные газохранилища необходимо закачать 15-16 млрд куб. м газа. На это, по оценкам главы Совета НБУ, придется потратить около $2,5 млрд. "Таким образом, благоприятная ситуация на валютном рынке, которая наблюдалась в течение весны, может осложниться", – подытожил Данилишин.

Курс доллара в Украине

Позитивная новость – возможный рост экспортных выручек от аграриев. А чем больше валюты они зарабатывают, тем крепче гривня и тем лучше динамика ВВП. Итак, согласно прогнозам продовольственной организации ООН, в 2019 году мировое производство зерна может увеличиться на 2,7%, после сокращения, наблюдавшегося в 2018 году. Серьезных предпосылок для роста цены зерновых – основной статьи украинского агроэкспорта – нет.

С другой стороны, отмечает эксперт, появится повод для осторожного оптимизма – согласно прогнозам, мировое потребление зерновых в сезоне 2019-2020 годов вырастет на 1,5%, но увеличение наибольшей степени коснется фуражного зерна, уровень потребления которого повысится на 1,7% по сравнению с сезоном 2018-2019 годов. А Украина - крупный игрок мирового рынка фуражного зерна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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