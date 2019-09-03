"Карликовый бюджет Путина": раскрыт секрет, где Россия берет деньги на армию

Россия постоянно занижает "гласные" объемы своего военного бюджета, благодаря чему при якобы небольших объемах ухитряется постоянно анонсировать новые вооружения.

К таким выводам пришли журналисты Die Zeit, проанализировавшие масштаб наращивания страной-агрессором своих вооружений, пишет "Инопресса".

В материале сказано, что США обладают крупнейшим военным бюджетом, равным $649 млрд. Российский военный бюджет Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) оценивает в около $61,4 млрд. Это даже меньше военного бюджета Франции ($63,8 млрд).

"Как президенту Путину удается постоянно анонсировать новые боевые системы, проводить гигантские учения и осуществлять испытания ядерных силовых установок, если на бумаге он тратит на всю армию только 61 млрд долларов? Абсолютно просто: благодаря креативной бухгалтерии. Российское правительство систематически занижает свои расходы на оборону", – утверждает издание.

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Немецкие журналисты называют три причины, которые могут объяснить это явление:

Преимущество рубля

"Российская армия закупает вооружение почти исключительно на отечественном рынке. Оборонные компании большей частью находятся под государственным контролем, продажи осуществляются в рублях - зачастую ниже стоимости, по которой те же самые производители предлагают свое оружие другим странам", – подчеркивает автор материала Михаэль Туманн.

Теневые бюджеты

"В отличие от западных стран, российский парламент пренебрегает любым контролем над оборонным бюджетом, говорит российский военный эксперт Александр Гольц. Так как правительство не должно отчитываться, оно может менять данные в зависимости от адресата. Так, по словам Гольца, данные о военных расходах, которые Россия на английском языке предоставляет ООН, значительно ниже тех, которые обозначены на русском в государственном бюджете. Некоторые расходы на оборону и вовсе не разглашаются", – говорится в статье.

Множество российских армий

"В то время как такие страны, как Франция, перечисляют в военном бюджете даже свою национальную полицию, жандармерию, Россия не учитывает разные виды вооруженных сил, а их не мало. Свои войска есть у министерства внутренних дел, ФСБ, министерства транспорта и МЧС", – указывает издание.

Немецкое издание пишет, что занижение расходов на оборону - это часть гибридной войны.

"Ведь для того, чтобы говорить, что Россия лишь реагирует на наращивание вооружений Западом и блокаду, Путину нужен карликовый бюджет на бумаге. И, судя по тому, что эти данные безоговорочно заимствуются такими серьезными институтами как SIPRI, этот план уже сработал", – констатирует Die Zeit.

Раскрылся секрет российских оборонных бюджетов

Как сообщал OBOZREVATEL, российский военно-промышленный комплекс не справился с производством новейшего танка Т-14 "Армата", сменив приоритет на модернизацию старых образцов бронетехники. Об этом написал военный эксперт и публицист Михаил Жирохов.

Россия разрабатывает новые ракеты средней дальности, которые могут достичь столицы Германии. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

А в конце июля 2019 года стало известно, что максимальная дальность действия головки самонаведения российского ядерного подводного беспилотника "Посейдон" не превышает 15 километров, потому его использование против надводных целей будет бесполезным.

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