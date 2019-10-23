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23 октября • обновлено в 09:17
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А как же санкции? Крупную медицинскую сеть уличили в подлости в Крыму

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Европейская сеть медицинских лабораторий "Синэво" работает на территории аннексированного Россией Крыма вопреки санкциям.

Об этом говорится в материале "Крымскотатарского ресурсного центра". Там опубликовали доказательства работы компании в Крыму. В ответ пресс-секретарь ее украинского представительства заявила, что эта информация неправдива.

"После публикации информации о незаконной деятельности европейской сети "Синэво" на территории оккупированного Крыма, в КРЦ поступил звонок от пресс-секретаря официального представительства "Синэво" в Украине. Она утверждает, что информация не отвечает действительности, так как данные лаборатории полностью прекратили свою работу на территории аннексированного полуострова, из-за чего попросила убрать информацию из сайта", – говорится в материале.

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В издании утверждают, что представительства лаборатории в Крыму все-таки есть, и опубликовали доказательства: фотографии лабораторий с крымскими адресами и вывесками на русском языке. А еще скриншоты с сайтов, на которых указаны адреса и расценки в рублях.

А как же санкции? Крупную медицинскую сеть уличили в подлости в Крыму

ctrcenter.org

А как же санкции? Крупную медицинскую сеть уличили в подлости в Крыму

ctrcenter.org

А как же санкции? Крупную медицинскую сеть уличили в подлости в Крыму

ctrcenter.org

А как же санкции? Крупную медицинскую сеть уличили в подлости в Крыму

ctrcenter.org

А как же санкции? Крупную медицинскую сеть уличили в подлости в Крыму

ctrcenter.org

К слову, сайт, на который ссылаются в материале, не работает. При этом в Twitter некоторые пользователи подтверждают, что сеть продолжает работу на оккупированном полуострове.

"В Ялте возле военкомата тоже есть", – написали в комментариях у блогера RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

А как же санкции? Крупную медицинскую сеть уличили в подлости в Крыму

RoksolanaToday&Крым25%

А как же санкции? Крупную медицинскую сеть уличили в подлости в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина согласилась возобновить участие в ежегодном совещании ОБСЕ, которое она во вторник, 17 сентября, покинула в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

Российский гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что Крымский мост обречен и призвал не ездить по нему.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
На свидомых, весь мир уже положил большой болт....
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