Сименс Украина приняла участие в модернизации газоочистной установки на Трипольской ТЭС

Основа современной энергетики – различные типы электростанций. На заре развития отечественной индустрии основная ставка была сделана на крупные ТЭС. Лет 70 назад о влиянии ТЭС на окружающую среду задумывались мало, поскольку первоочередной задачей было получение электроэнергии и тепла. Технология производства электрической энергии на ТЭС связана с большим количеством выбросов в окружающую среду в результате сжигания твердого ископаемого топлива.

Сегодня ситуация кардинально меняется. Прогрессивные украинские ТЭС больше не руководствуются исключительно целесообразностью с точки зрения экономичности затрат. Сегодня при эксплуатации объектов энергетики на первый план выдвигаются вопросы экологической безопасности.

Одной из передовых ТЭС в этом вопросе стала Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго". Энергоблоки объекта сооружались и вводились в эксплуатацию в 1970-х годах согласно проектной документации, разработанной в соответствии с действующими в то время требованиями. Сегодня эти требования не соответствуют современным стандартам экологической безопасности.

Именно поэтому ПАО "Центрэнерго" инвестировало в строительство первой в Украине полномасштабной газоочистной установки на энергоблоке №2 Трипольской ТЭС в Киевской области.

"Центрэнерго" понимает всю ответственность, которую мы как предприятие несем перед жителями региона, в котором работаем. Для улучшения экологической ситуации в Киевской области на Трипольской ТЭС была запущена полномасштабная установка очистки дымовых газов от двуокиси серы. Мы уже фиксируем уменьшение количества выбросов в 50 раз: рукавный фильтр позволяет очистить воздух от твердых частиц – с 2500 мг до 50 мг. Это полностью соответствует европейским стандартам ", – отметил директор Трипольской ТЭС Петр Кравец.

Цель строительства заключалась в обеспечении очистки дымовых газов от двуокиси серы с одновременным повышением степени очистки дымовых газов от зольных частиц путем внедрения дополнительной установки для улавливания продуктов сероочистки – рукавного фильтра – при минимизации потребления природных и энергетических ресурсов.

Десульфуризация дымовых газов происходит по "полусухой" технологии. К ее преимуществам можно отнести простоту в эксплуатации, конструктивную компактность при высокой производительности, отсутствие сточных вод и высокую гибкость в работе.

"Главными узлами новой газоочистной установки является система каналов дымовых газов, рукавных фильтров, удаление продукта сероочистки. Мы установили два дополнительных дымососа, обеспечивающих прохождение дымовых газов через УДГ, два реактора со своими системами; узел складирования сорбента, а также узел складирования и транспортировки продукта сероочистки ", – рассказал директор ООО "Запорожский тепло-энерго проект" Андрей Тесленко, главный подрядчик по выполнению работ.

Насосное оборудование обеспечивает транспортировку отходов сероочистки в резервуар, системы дозирования сорбента в реактор, системы рециркуляции отработанных продуктов, технологические резервуары и другие устройства, которые относятся к УДГ, расположенные в здании для рукавного фильтра.

Управление же всем технологическим комплексом осуществляется с помощью SIMATIC PCS 7, мощной системы управления процессами, построенной в соответствии с концепцией SIEMENS "полностью интегрированная автоматизация". Эта система идеально подходит для автоматизации технологических процессов в непрерывном производстве, обеспечивает интуитивно понятное введение в эксплуатацию и воплощает современные подходы к построению систем управления.

Руководитель направления контрольно-измерительных приборов ДП "Сименс Украина" Петр Васильев рассказал об инновационном оборудовании, установленном на газоочистной установке.

По словам Васильева, в данном проекте были комплексно применены средства автоматизации компании Сименс, контрольно-измерительные приборы SITRANS, регулируемый электропривод, модули системы автоматического пожаротушения. Работоспособность дымососа обеспечивает двигатель мощностью более 2 МВт, который управляется комплектным преобразователем частоты SINAMICS GM150, который обеспечивает энергоэффективную и плавную работу привода даже в жестких условиях.

Для дополнительного мониторинга механической части дымососа применена система вибродиагностики. Измерение эффективности работы установки сероочистки осуществляется с помощью комплексной системы мониторинга уходящих газов. Измерение концентрации твердых частиц и диоксида серы до процесса сероочистки и после, а также расширенный мониторинг концентрации загрязняющих веществ выполняются с помощью газоаналитических систем на базе газоанализатора Ultramat 23 с функцией автокалибровки. В качестве измерителей концентрации твердых частиц и объемного расхода применены приборы компании Durag, которые зарекомендовали себя благодаря широкому применению на многих угольных электростанциях в Украине.

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