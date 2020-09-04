Сегодня в Криворожском национальном университете открылся современный "Учебный центр по автоматизации и компьютерно-интегрированным технологиям Siemens", где будут готовить высококвалифицированные кадры для разных секторов промышленности. Для "Сименс Украина" реализация подобных образовательных проектов уже стала доброй традицией, ведь открытие лаборатории в Криворожском национальном университете стало пятым по счету в Украине. Такое внимание к системе образования в целом и к Криворожскому университету в частности — не случайность.

"Кривой Рог является крупным промышленным центром Украины. В городе представлены комбинаты черной металлургии, горно-обогатительной промышленности, машиностроительные заводы. Все эти предприятия требуют квалифицированных кадров, которые будут востребованы в будущем", — отметил ректор КНУ, доктор технических наук, профессор Николай Иванович Ступник.

В новом центре студенты 1-5 курсов смогут получить практический опыт работы с автоматизированными системами управления технологическими процессами на базе широкого портфеля программного обеспечения и оборудования для промышленности, предоставленного компанией "Сименс Украина".

В процессе разработки стендов для нового учебно-научного центра была воплощена идея сочетания виртуального мира с его реальным прототипом – создания цифрового двойника и представления его в виде масштабной модели. В центре установили настоящие конвейеры, манипуляторы, термотоннель, специальные зоны взвешивания, работу которых обеспечивает оборудование нескольких направлений автоматизации: промышленные контроллеры, частотные преобразователи, различные датчики и контрольно-измерительные приборы.

"Сименс Украина" открыла современный учебный центр автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий Siemens в Криворожском национальном университете

На оборудовании Siemens установлено программное обеспечение TIA Portal, которое объединяет весь необходимый пакет программ и интегрированных библиотек для программирования, а также дополнительные возможности симуляции оборудования. Прежде чем перейти к работе на стендах студенты смогут использовать возможности TIA Prortal, PLCSIM и SIMIT для виртуальной пусконаладки.

В центре студенты будут не только учиться принципам автоматизации производства, принципам функционирования приводной техники и компьютерно-интегрированных технологий, но и командной работе: при надлежащем планировании и корректном подходе студенты вместе с преподавателями смогут моделировать работу целой производственной линии, которая является уменьшенной моделью реального производства.

Внедрение цифровых технологий является одним из приоритетных направлений деятельности "Сименс Украина" – сегодня реализуется целый ряд проектов с украинскими партнерами в сферах цифровизации и цифрового развития. Учитывая это, генеральный директор "Сименс Украина" Мачей Зелинский объявил конкурс среди студентов, аспирантов и докторантов университета на разработку лучшего проекта по автоматизации. Определение и награждение победителей состоится в конце следующего учебного года. Главный приз победителю – 1000 евро. Детали конкурса будут опубликованы на сайте университета.

Генеральный директор "Сименс Украина" Мачей Зелинский

"Я желаю студентам успехов, преподавателям – новых свершений и творческих достижений в работе. По рейтинговой оценке Министерства образования и науки Украины, Криворожский национальный университет занял первое место по результативности научных исследований. Университет планирует стать хабом по цифровой трансформации промышленности и подготовке кадров для Industry 4.0. Мы в "Сименс" будем всячески вас поддерживать", – отметил Мачей Зелинский.

В открытии лаборатории приняли участие участие ректор КНУ, доктор технических наук, профессор Николай Иванович Ступник, генеральный директор "Сименс Украина" Мачей Зелинский, представители компаний-партнеров "Донэнергопроммонтаж", "Метинвест" профессорско-преподавательский состав университета, проректоры и доценты, представители городской администрации, журналисты, студенты и представители бизнеса.

Открытие лаборатории Siemens

Siemens AG (Берлин и Мюнхен) – международный технологический концерн, который вот уже более 175 лет является синонимом технического совершенства, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность во многих странах и специализируется в таких областях, как производство и распределение энергии, интеллектуальная инфраструктура для зданий и распределенные энергосистемы, автоматизация и цифровизация промышленных отраслей. В 2019 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 86,8 млрд евро, а чистая прибыль – 5,6 млрд евро. На конец сентября 2019 года в Siemens работало 385 тысяч сотрудников по всему миру. Узнать больше о компании можно на ее веб-сайте.

ДП "Сименс Украина" является дочерним предприятием компании Siemens AG (Берлин и Мюнхен). В Украине компания работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, фокусируясь на электрификации, автоматизации и цифровизации, является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей промышленного и энергетического комплексов Украины. Главный офис компании расположен в Киеве, филиалы – в Днепре, Одессе, Харькове, Львове и Кривом Роге. Более подробная информация доступна на украинском веб-сайте компании.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!