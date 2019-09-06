Сименс Украина открыла современный учебно-научный "Центр нефтяных и газовых промыслов"

5 сентября 2019 года компания Сименс Украина открыла в Полтаве центр по подготовке высококвалифицированных кадров для нефтегазовой промышленности. Он разместился в Полтавском национальном техническом университете имени Юрия Кондратюка.

Как сообщается в пресс-релизе Сименс Украина, отныне студенты 1-5 курсов этого украинского ВУЗа смогут получить практический опыт работы с автоматизированными системами управления технологическими процессами на базе широкого портфеля программного обеспечения и оборудования для нефтегазовой отрасли.

Выбор университета был неслучайным, отмечают в пресс-службе компании. Полтавская область занимает лидирующие позиции в общем объеме нефте- и газодобычи в Украине. Сейчас в этом регионе добывается, транспортируется и перерабатывается до 50% нефти и газа всей страны. Именно здесь расположены ведущие разведывательные, буровые, добывающие, транспортировочные и перерабатывающие предприятия, предприятия энергетического и экологического направления. ПолтНТУ является основным поставщиком высококвалифицированных кадров в этом сегменте.

Идея стендов лаборатории состоит в изучении современных средств моделирования и управления сложными технологическими процессами, использовании современных подходов создания АСУ ТП и работе с передовым аппаратным обеспечением.

Так, ПО SIMIT имеет готовые библиотеки технологического оборудования, даже такого сложного, как ректификационная колонна, и позволяет легко создавать модели непрерывного производства, интегрировать созданные в MathLab модели и многое другое.

SIMATIC PCS 7 интегрировал в себе самые инновационные технологии и принципы создания АСУ ТП непрерывных процессов. Включает в себя готовые библиотеки и в интеграции с SIMIT позволяет создавать и проверять работоспособность АСУТП даже без подключения к реальному оборудованию и технологическому процессу.

И это далеко не полный перечень возможностей аппаратного и программного обеспечения, представленного в лаборатории.

"Не секрет, что система образования Украины стоит перед сложными вызовами. Один из них – отток студентов, которые отдают предпочтение обучению в заграничных ВУЗах. Бизнес Сименс – это работа на благо обществу: Business to society. И я уверен, что открытие таких современных учебно-научных центров внесет свой вклад в решение этой проблемы", - отметил генеральный директор Сименс Украина Мачей Зелиньски.

В свою очередь, ректор ПолтНТУ Владимир Онищенко отметил: “Открытие учебного центра - это не только усиление материально-технической базы университета, это инвестиция в самое ценное - знание будущих специалистов. Поэтому со стороны бизнеса - это очень дальновидный шаг, а наш университет в очередной раз показывает, что сотрудничество с бизнесом, властью и наукой дает лучший результат".

Владимир Онищенко

Siemens до конца года планирует открыть еще три учебных центра в Украине. Лучшие студенты будут учиться и работать в Украине, и поднимать экономику страны.

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