Шустер публично поставил Милованова на место из-за заявления о коронавирусе. Видео

Ведущий программы "Свобода слова" Савик Шустер прервал речь министра экономики Тимофея Милованова, когда тот начал говорить, что Украина может получить выгоды от эпидемии коронавируса.

По мнению чиновника, украинские металлурги сейчас могут нарастить экспорт своей продукции, так как в Китае многие заводы практически остановились. Это произошло во время эфира ток-шоу на телеканале "Украина" вечером в пятницу, 14 февраля. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

К слову, зз-за эпидемии коронавируса две трети самолетов китайских авиакомпаний не совершают полетов. Небольшие фирмы могут разориться через несколько месяцев.

Милованов о коронавирусе

"На самом деле здесь есть определенные возможности для Украины. Так нельзя говорить, у наших друзей эпидемия. Но то, что у них останавливается производство, это для нас важно. Китай, возможно, будет потреблять меньше продуктов металлургии. Главная причина, почему металлургическая промышленность в мире произвела в этом году меньше, как раз в том, что Китай производил больше. Тот факт, что в некоторых провинциях те заводы могут остановиться, дает возможность для нас повысить экспорт. Потому что мир будет замещать производство этих заводов через производство в других местах", – заявил Милованов.

После этих слова Шустер прервал Милованова, попросив его так не говорить: "потому что потом еще будут цитировать где-нибудь на английском языке и это будет звучать не очень хорошо".

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые не могут покинуть Ухань, впадают в истерику. В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что уже 18 февраля всех желающих вывезут из города, который является эпицентром распространения коронавируса.

Глава НКРЕКП Валерий Тарасюк объяснил почему Украина импортирует российскую электроэнергию.

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