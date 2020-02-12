Когда в Украине начнут штрафовать за "евробляхи": появился ответ полиции

В МВД официально подтвердили, что пока не могут штрафовать владельцев "евроблях". Однако там готовят базы, которые дадут такую возможность.

Об этом говорится в ответе замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого общественной организации "Авто Евро Сила", который опубликован в Facebook во вторник, 11 февраля. Он детально объяснил, как обстоят дела со штрафами на дорогах.

Штрафы за "евробляхи"

Белошицкий подтвердил, что в задачи полиции входит выявлять авто на иностранных номерах, которые находятся в Украине с нарушением сроков ввоза или используются с нарушением норм Таможенного кодекса (к примеру, для предпринимательской деятельности, или переданы лицам, которые их не ввозили). Также закон позволяет полицейским штрафовать водителей "блях" на 8500 грн (500 минимумов доходов). Ко всему этому у полицейских стало больше оснований для остановки авто.

Однако система, которая позволит полицейским выявлять автомобили-нарушители, еще только тестируется. "По состоянию на 20.01.2020 года внедряется и тестируется автоматизированный обмен информацией между органами доходов и соборов, пограничной службой и органами Нацполиции с целью контроля транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию Украины или помещенных в таможенный режим транзита", – сообщили в Нацполиции.

Ответ от полиции "Авто Евро Сила"

Ответ от полиции "Авто Евро Сила"

В "Авто Евро Силе" уточнили, что полиция может останавливать авто на иностранной регистрации, если есть доказательства нарушения таможенного режима. А штрафовать имеет право таможня.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады отсрочило штрафы за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией до 31 декабря 2019 года. Однако с 1 января 2020 года в Украине были введены в действие штрафы.

Украинская полиция не может штрафовать водителей нерастаможенных "евроблях", так как у нее сейчас нет доступа к таможенным базам. При этом остановить авто на иностранной регистрации для обычной проверки копы могут.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал