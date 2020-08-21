Штрафы за долги по коммуналке взлетят в десятки раз: "Слуги народа" хотят по-новому наказывать украинцев

В Украине хотят по-новому наказывать за долги по коммуналке. Пеня взлетит в десятки раз, при этом недобросовестного клиента могут оставить без водительских прав и возможности слетать за границу.

О том, как и зачем хотят изменить закон – читайте в материале OBOZREVATEL.

За долги уже сейчас могут забрать даже кастрюли

И хотя сами поставщики коммунальных услуг жалуются, что им сложно взыскать долги, закон позволяет арестовать и продать на торгах практически любое имущество. К примеру, в исполнительной службе Кривого Рога OBOZREVATEL рассказали, что за долги забирают даже поношенные вещи и немытые кастрюли.

"Мы уже работаем по решению судов. Если суд решил, что человек должен заплатить, значит, должен. Моя работа сделать так, чтобы никто не уклонился. Самый простой вариант, если есть банковский счет с суммой, которая легко покроет задолженность. Иногда приходится прибегать к взысканию имущества", – рассказал судебный исполнитель Евгений.

За большие долги могут забрать и само жилье. Но это скорее редкость. За историю Украины было всего несколько таких случаев и каждый раз это заканчивается крупным скандалом. С другой же стороны, как говорят сами поставщики, государственные исполнители работают неэффективно, а частные даже не берутся за такие дела.

"Судебные исполнители не берутся за мобильный телефон, телевизор, коммунальный долг. Это неликвид. Я сомневаюсь, что будет большая заинтересованность у других поставщиков заходить в этот рынок. Чтобы рынок работал, нужно принять все механизмы, которые нужны для его работы", – рассказал директор ЕГАЗ Артем Компан на форуме Energy Club.

Правила хотят ужесточить, так просит МВФ

Несколько "слуг народа" уже зарегистрировали законопроект №3613, который резко ужесточает штрафы за долги по коммуналке. То есть даже без суда за просрочку придется доплатить. Так называемая "пеня" есть и сейчас, но она составляет всего 0,01% в день или 3,6% в год. Такое наказание практически никого не пугает.

В новых же нормах, рассказывает OBOZREVATEL эксперт в сфере ЖКУ Алексей Ковш, штрафы будут значительно жестче. Их хотят приравнять к задолженности по алиментам.

"Сейчас с долгами по алиментам могут арестовать часть зарплаты, ограничить право на вождение транспортным средством, ограничить поездки за границу. В новом документе предлагают также действовать и при наличии долгов по коммуналке. С моей точки зрения, это абсолютно правильный шаг", – рассказывает Ковш.

Кстати, и в меморандуме с МВФ также сказано, что власти должны сделать все возможное, чтобы упростить процедуру взыскания средств с должников.

Украина в меморандуме с МВФ обязалась повысить штрафы за долги по коммуналке Минфин

Как хотят повысить пеню:

если совокупный долг достиг годовой стоимости коммуналки – штраф в 20% (сейчас 3,6%);

совокупный долг в размере двухлетних платежей – штраф в 30% (сейчас 7,2%);

совокупный долг в размере трехлетних платежей – штраф в 50% (сейчас 10,8%).

Юрист Александр Плахотник добавляет: если законопроект поддержат в таком виде, пеня также продолжит действовать. "Правильно говорить, что не пеню повышают, а дополнительно вводят и штрафы. Кстати, в законопроекте есть и позитивный момент: по желанию поставщик обязан реструктуризировать долг.

"Установить, что на период погашения реструктуризированной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг общая сумма платежей, вносимых потребителями на оплату текущих платежей и платежей по погашению реструктуризированной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, не должна превышать 25 процентов доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан", – говорится в законопроекте.

То есть если ваш доход составляет 20 тыс. грн, то ежемесячно по "старым" долгам и новым платежкам вы не можете платить за коммуналку больше 5 тыс. грн.

Отметим, сейчас долг населения за газ составляет 22,9 млрд грн, электроэнергию – 5,5 млрд, воду – 5,5 млрд, содержание дома и придомовой территории – 5 млрд грн. Традиционно летом, когда не нужно платить за тепло, долги погашают, в отопительный сезон наоборот – накапливают.

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