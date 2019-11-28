Главная Новости
29 ноября • обновлено в 10:48
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Украине заговорили о резком повышении штрафов водителям: в чем суть

3.2т
Читать материал на украинском

Новые дороги в Украине могут привести к повышению уровня смертности в ДТП, из-за чего целесообразно повысить штрафы водителям, в частности, за превышение скорости.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 28 ноября, заявил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Так, руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов в контексте темы о дорогах в стране указал на то, что на ровных трассах значительная часть автомобилистов будет ехать, нарушая скоростной режим. Кроме того, множество украинских водителей не пристегиваются.

Новости
Ремонт дорог, портов и вокзалов: Криклий раскрыл главные направления реформы

Об этом свидетельствует и ряд аварий, которые случались в Украине на отремонтированных или только открытых дорогах.

"Кроме идеальных дорог, людей нужно учить ими пользоваться", – сказал Антонов. Он подчеркнул, что с менталитетом людей в этом плане нужно работать.

"На плохих дорогах люди очень мало гибнут, но теряют резину, колеса, настроение... На хороших дорогах люди разгоняются", – добавил он.

Омелян в свою очередь привел в пример Польшу, где культура вождения намного выше, как и штрафы за нарушения.

Штрафы для водителей

Штрафы для водителей

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета нашего издания Михаил Бродский рассказал, что каждый день в среднем 10 украинцев погибают в результате ДТП.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Дороги в Украине Война на дорогах
Персоны
Владимир Омелян Влад Антонов
Место
Украина
Теги
ремонт и строительство дорог Министерство инфраструктуры дороги ДТП штрафы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
3
Смешно
3
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
омелян сидел бы мразь на пятой точке.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги