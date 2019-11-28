В Украине заговорили о резком повышении штрафов водителям: в чем суть

Новые дороги в Украине могут привести к повышению уровня смертности в ДТП, из-за чего целесообразно повысить штрафы водителям, в частности, за превышение скорости.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 28 ноября, заявил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Так, руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов в контексте темы о дорогах в стране указал на то, что на ровных трассах значительная часть автомобилистов будет ехать, нарушая скоростной режим. Кроме того, множество украинских водителей не пристегиваются.

Об этом свидетельствует и ряд аварий, которые случались в Украине на отремонтированных или только открытых дорогах.

"Кроме идеальных дорог, людей нужно учить ими пользоваться", – сказал Антонов. Он подчеркнул, что с менталитетом людей в этом плане нужно работать.

"На плохих дорогах люди очень мало гибнут, но теряют резину, колеса, настроение... На хороших дорогах люди разгоняются", – добавил он.

Омелян в свою очередь привел в пример Польшу, где культура вождения намного выше, как и штрафы за нарушения.

Штрафы для водителей Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета нашего издания Михаил Бродский рассказал, что каждый день в среднем 10 украинцев погибают в результате ДТП.

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