Штрафы в 170 тысяч, новый курс доллара и цены: что ждет украинцев летом

В Украине до конца лета вырастут штрафы за нарушение таможенного кодекса, подорожают сигареты и доллар.

О том, что ждет украинцев в ближайшие недели – в материале OBOZREVATEL.

Драконовские штрафы для евробляхеров

В Украине еще в 2018-м приняли решение ввести драконовские штрафы для водителей на еврономерах. Однако после протестов евробляхеров Рада пошла на уступки и отсрочила наказания до 22 августа.

В конце лета полиция получит право останавливать авто без украинской регистрации, проверять, не нарушены ли условия транзита, и выписывать штрафы.

"Закон уже прописан, опубликована уже и конкретная дата вступления в силу. Автомобиль на еврономерах может быть остановлен, полицейские будут проверять документы и в зависимости от количества дней "просрочки" срока выписывать штраф. За 30 дней – до 170 тысяч гривен", – объяснил автоюрист Егор Штокалов.

Какие штрафы вводят:

за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

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Те украинцы, которые не растаможили авто и продолжают на нем ездить, в любой момент могут быть остановлены полицейским и оштрафованы на 170 тыс. Тем, кто не нашел средства на оформление машины, дешевле прятать ее в гараже.

Новый курс доллара

В Украине под конец лета традиционно начинается период плавной девальвации. Вполне вероятно, что уже в августе курс доллара уверено перешагнет отметку в 26,5 грн/$.

К примеру, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26-27,35 грн. Отметка 26 в грн остается важным психологическим уровнем, вблизи которой спрос на валюту будет повышаться.

"Июль традиционно спокойный месяц для валютного рынка. Сезон отпусков и низкой деловой активности. Однако в июле объем ликвидности может сократиться, что приведет к росту волатильности, и спекулятивно рынок будет более уязвим, поскольку небольшой дисбаланс спроса и предложения повлияет на настроения участников рынка. Особенно это проявится в случае неожиданных результатов досрочных парламентских выборов и угрозы для формирования коалиции", – отмечает Андрей Шевчишин.

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Уверенность в гривне сохраняют инвесторы, которые покупают украинские гривневые ОВГЗ, продавая для этого валюту. Только за июнь вложения нерезидентов в облигации выросли на 32% – до 57,2 млрд грн. Однако часть этих инвестиций – спекулятивные краткосрочные вложения, которые будут искать выхода, как только конъюнктура изменится. Усилится выход нерезидентов в сентябре, когда Украине необходимо выплатить пиковые 52,2 млрд грн по внешнему долгу.

Приток иностранной валюты и конвертация в гривню под парламентские выборы во второй половине июля сойдут на нет, что может надавить на национальную валюту. Однако в целом политические риски не оказывают высокого влияния на валютный рынок.

"Ситуация на глобальных рынках остается благоприятной для гривни. После саммита G20 напряженность в торговом конфликте между США и Китаем спадает. Цены по ключевым экспортным товарам находятся на приемлемых для гривны уровнях", – отмечает эксперт.

Приедет миссия МВФ

После заседания Кабмина еще 5 июля представитель президента в парламенте Андрей Герус заявил, что в августе, как пообещали кредиторы, они могут приехать в Киев с очередной миссией.

Украина по программе stand-by в 2019-м должна получить транш в размере $1,4 млрд. Как и прежде, условие для получения следующей порции – выполнение прописанных в меморандуме рекомендаций. В этом же году добавилось еще одно препятствие – смена власти. Документ со стороны Украины должны подписать президент, премьер, глава НБУ и министр финансов. Именно от этой четверки зависит, будут ли выполняться рекомендации МВФ.

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Отметим, среди уже подтвержденных требований: Верховная Рада должна принять закон о проверке получателей социальной помощи. Соответствующие законопроекты уже разработаны. Так, Министерство финансов презентовал проект закона "О верификации" с трехэтапной проверкой, а Министерство социальной политики предложило в законе прописать визиты "ревизоров" в дома льготников.

В меморандуме также упомянули и разработку законопроекта "О рынке земли". О том, что в Украине необходимо разрешить продажу земли сельскохозяйственного назначения, также говорят и во Всемирном банке. На данный момент мнение экспертов расходится: одни говорят, что рынок должны открыть сразу, другие же считают, что в текущих условиях нужно, например, запретить продажу земли иностранцам. К слову, несколько недель назад Европейский суд по правам человека принял решение о том, что мораторий на продажу земли в Украине нарушает имущественные права граждан.

Новые цены на сигареты

Если раньше с 1000 сигарет нужно было заплатить акциз в размере 693,5 грн (13,8 грн с каждой пачки), то с 1 июля – уже 756 грн, или 15,12 грн за пачку. То есть подорожание с июля составит минимум 1,32 грн за каждую пачку. Однако перед тем, как растут цены, пройдет несколько недель. То есть окончательно цены в киосках и магазинах изменятся уже в августе.

В большинстве стран ЕС пачка стоит около 5 евро. Украинцы же до сих пор могут покупать сигареты за 1,2-1,5 евро. Верховная Рада взяла на себя обязательство со временем (до 2024-го) уравнять цены.

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В результате ежегодно акциз повышают на 20%. А в этом году его дополнительно поднимут еще и на уровень прошлогодней инфляции (9%). Чтобы понять, как это отобразится на цене, нужно в первую очередь разобраться, сколько курильщики отдают на акциз.

Для примера, в конце прошлого года за каждые 1000 сигарет поставщики должны были отдать 577,98 грн акциза. Это примерно 11,5 грн за каждую пачку. Далеко не все производители придерживаются этой нормы, однако в среднем доля акциза должна составлять около 60% от общей стоимости пачки. Более того, в Минфине даже планируют обязать рынок четко соблюдать указанные пропорции.

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