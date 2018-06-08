Штрафы, пеня и долги соседей: стало известно, когда украинцев ждет "коммунальный сюрприз"

Верховная Рада Украины отсрочила сроки введения в действие закона "О жилищно-коммунальных услугах" до 1 мая 2019 года.

За принятие соответствующего законопроекта №8424 в целом проголосовало 242 депутата при минимально необходимых 226. Об этом сообщает "Укринформ".

Принятие законопроекта позволит продолжить переходный период между принятием нового законодательства в жилищно-коммунальной сфере до его полного вступления в силу. Такой переходный период должен быть достаточным для исполнительной власти, чтобы утвердить нормативно-правовые акты, необходимые для реализации Законов Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и "О жилищно-коммунальных услугах". Также документ обеспечит стабильное функционирование субъектов хозяйствования, исполнителей жилищно-коммунальных услуг, позволит снизить социальную напряженность до момента полного введения в действие Закона "О жилищно-коммунальных услугах" и заключения договоров о предоставлении соответствующих услуг в соответствии с настоящим Законом.

Парламент определил, что нормы об ответственности за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг вводятся в действие с 1 мая 2019 года, а не с 1 января 2019 года, как определено законом. Также были поддержаны предложения, озвученные вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко в части социальной защиты населения, которое пользуется льготами и получает жилищные субсидии.

При этом установлено, что при возмещении расходов оператора наружных инженерных сетей, связанных с установкой, обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета, потребителям коммунальных услуг и собственникам (совладельцам) помещений, оборудованных индивидуальными системами отопления и/или горячего водоснабжения в соответствующем здании, которые уплачивают взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, предоставляются льготы и субсидии.

Льготы и субсидии для возмещения расходов по оплате услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий предоставляются до даты вступления в силу договора о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что во всех украинских многоэтажках установят счетчики на тепло, холодную и горячую воду. Речь идет о домовых счетчиках, именно по их показателям и придется оплачивать коммуналку. Согласно принятому закону "О коммерческом учете коммунальных услуг", все счетчики на тепло должны установить до августа этого года, а счетчики воды – до августа 2019-го. Такая обязанность ляжет на плечи поставщиков.

Главная задача нового закона – заставить украинцев экономить и платить за все, что потратили. Потери тепла в домах составляют около 30%, львиная часть воды теряется из-за неисправных кранов, "дырявых" труб и магнитов на счетчиках. И если раньше потери закладывали в тарифы и распределяли между всеми, то сейчас их покажут в платежках и за них придется заплатить.