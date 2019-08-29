Штрафы для "евроблях" отсрочат? Зеленский внес в Раду нашумевший законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №1030 об отсрочке штрафов за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию страны.
Согласно информации на сайте парламента, президент определил этот законопроект как неотложный, однако его текст пока отсутствует на сайте парламента. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Законопроект на сайте ВР
Зеленский внес в Раду законопроект о штрафах для "євроблях"
Как писал OBOZREVATEL:
21 августа заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца.
При этом "евробляхеров" предупредили, что такая отсрочка будет последней.
Однако новый документ только разрабатывается. Принять его должна будет Верховная Рада IX созыва после того, как начнет свою работу. По старому закону штрафы должны были ввести еще в мае, но была принята отсрочка на три месяца, которая истекла 22 августа.
Государственная фискальная служба Украины объявила, что в четверг, 22 августа, санкции вступили в силу.
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