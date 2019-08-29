Штрафы для "евроблях" отсрочат? Зеленский внес в Раду нашумевший законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №1030 об отсрочке штрафов за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию страны.

Согласно информации на сайте парламента, президент определил этот законопроект как неотложный, однако его текст пока отсутствует на сайте парламента. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Законопроект на сайте ВР

Зеленский внес в Раду законопроект о штрафах для "євроблях"

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