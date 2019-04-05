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/Рынки и компании

Штрафов нет: дело о монополизме Фирташа затянули на два года

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Антимонопольный комитет Украины уже два года не штрафует группу OstChem олигарха Дмитрия Фирташа за монополизм на рынке удобрений.

"Сегодня дело OstChem находится на расследовании у главы АМКУ. Решение по этому делу не принято, проект решения на заседание АМКУ не выносился", – сообщила государственная уполномоченная комитета Агия Загребельская, передают "Наші гроші".

По ее словам, летом прошлого года руководитель ведомства Юрий Терентьев сменил государственного уполномоченного, ответственного за расследование по делу о злоупотреблении монопольным положением участников группы Фирташа, взяв дело под свой контроль.

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В частности, речь идет о деле против компаний "Азот", "Северодонецкое объединение Азот", "Ривнеазот", а также "НФ Трейдинг Украина" из группы OstChem о злоупотреблении монопольным положением путем установления необоснованно завышенных цен на все виды азотных удобрений.

В марте АМКУ направил ответчикам проект предварительных выводов и анонсировал, что решение в ближайшее время будет вынесено на заседание комитета.

Ведомство установило, что монополист умышленное снижал рентабельность заводов, а в 2015 году в рамках одной группы субъектов хозяйствования наблюдалось искусственное завышение стоимости сырья и, соответственно, затрат предприятия-изготовителя.

"В 2015 году ОАО "Азот" и ОАО "Ривнеазот" осуществляли взаимные поставки по ценам, которые превышали (до 57%) предельный уровень цен, установленный НКРЭ", – говорилось в документе.

Однако по состоянию на апрель 2019 года решение о наказании компаний Фирташа на рассмотрение комитета так и не было вынесено.

Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха в Испанию.

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Место
Украина
Тег
Антимонопольный комитет Украины
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