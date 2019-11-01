Штаб-квартиру ПриватБанка в Днепре "захватили" дети: что случилось

1 ноября 140 детей со всей Украины "захватили" главный офис ПриватБанка в Днепре. Выпускники бизнес-школы "ЮниорБанка", набравшие наибольшее количество учебных баллов, приехали на экскурсию, чтобы почувствовать себя топовыми банкирами.

Экскурсия "юниоров" в днепровскую штаб-квартиру Привата — это ежегодная традиция банка и компании Mastercard. На этот раз событие прошло под лозунгом "Мы супергерои!"

Скучать юным банкирам не пришлось. Они смогли увидеть, как работает главный офис, узнать, сколько денег хранится в ПриватБанке, заглянуть в святая святых ‒ депозитарий, ‒ и даже посидеть в кресле председателя правления Петра Крумханзла.

Помимо экскурсии для детей организовали викторины, тематические фотозоны, а также возможность целый час общаться с топ-менеджерами крупнейшего банка страны. “Юниорам” рассказали о финансовых инновациях, поделились с ними историями успеха, детскими мечтами и секретами, ответили на все вопросы.

"Карточки, депозиты, кредиты - это не банковские сроки. Это то, что помогает людям улучшать жизнь и реализовывать мечты. И сегодня ПриватБанк - крупнейший в Украине. У нас более чем 20 млн клиентов, 10 млн пользователей Приват24, почти 23 тыс работников. Но главное — то, почему я каждый год с удовольствием прихожу сюда - это более полумиллиона наших юниоров", — сказал член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан.

Стать учеником бизнес-школы "ЮниорБанка" может любой ребенок от 6 до 16 лет. Главные условия ‒ желание и действующая карта Юниора в ПриватБанке.

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