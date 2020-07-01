В Германии объяснили, кто пострадает от санкций США против "Северного потока-2"

Дополнительные санкции, которые США собираются ввести против российского газопровода "Северный поток-2", ударят по более чем 120 европейским компаниям.

Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, говорится в публикации газеты Handelsblatt.

"Более 120 компаний в области судостроения, инженерии, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую. ... За каждой из этих компаний стоят европейские рабочие места, которые находятся в опасности", – сказал Шредер.

По мнению политика, являющегося другом президента РФ Владимира Путина, санкции – это "намеренное прекращение трансатлантического партнерства". А проект закона, который обсуждается в Конгрессе США – это "нападение на европейскую экономику и недопустимое вмешательство в суверенитет ЕС и энергетическую безопасность в Западной Европе".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая Шредер высказался за снятие санкций с России под предлогом помощи ей в борьбе с эпидемией коронавируса и уменьшения потерь экономики от карантина.

Тогда же Шредер заявил, что ни один российский президент не отдаст аннексированный Крым Украине.

26 июня стало известно, что власти Германии готовят ответные меры против США, если те введут дополнительные санкции для российского газопровода "Северный поток-2".