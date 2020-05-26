Шмыгаль уволил главу Госгеокадастра

Кабмин уволил с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка.

Об этом говорится в распоряжении от 25 мая за подписью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которое опубликовано на сайте правительства.

Напомним, "кадровые перестановки" в руководстве Госгеокадастра были одной из тем скандальных "пленок Ермака" – аудиозаписей разговоров, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака. Сам уволенный Башлык в их разговорах не фигурировал.

Увольнение главы Госгеокадастра

"Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с законом Украины "О государственной службе", – сказано в документе.

Временной исполняющей обязанности главы службы будет заместитель башлык – Юлия Мороз. Ее на эту должность Шмыгаль назначил другим распоряжением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже с 1 января 2021 будет работать система геопространственных данных, пока она готова почти на 90%.

Александр Луцкий, который претендовал на пост главы Госгеокадастра, заплатил за свое назначение брату главы Офиса президента Андрея Ермака Денису 10 тыс. долларов. Об этом заявил один из фигурантов так называемых "пленок Ермака" Дмитрий Штанько.

В сети появилась запись разговора кандидата на должность председателя Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака". В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопрос о создании земельного схемы для своего брата Дениса.

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра заказала ООО "Кит-Т" легковой автомобиль Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 899 тысяч гривен.