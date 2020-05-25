Шмыгаль сказал, куда потратят 100 млрд грн, которые выделили на борьбу с коронакризисом

На поддержку экономики Украины во время коронакризиса правительство выделило около 100 млрд гривен. Из них 65 млрд грн – в Фонд борьбы с коронавирусом, 26 млрд – Пенсионному фонду, и 6 млрд – для Фонда по безработице.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он добавил, что государство взяло на себя еще один расход – уплату ЕСВ, от которого освободило малый бизнес. Таким образом, период, в течение которого предприниматели не платят налог, все равно будет засчитываться им в пенсионный стаж.

Поддержка украинцев на карантине

"Отдельно есть программы поддержки малого и микробизнеса. В частности 4 млрд в программе "5-7-9", которая сейчас стала программой "0", что позволит рефинансировать более 30 млрд кредитного портфеля, что составляет до 40% всего кредитного портфеля микро- и малого бизнеса в Украине. Этого вполне достаточно, чтобы для всех, кто пострадал в этом году, сделать кредитные каникулы", – пояснил глава правительства.

Программа "Новые деньги"

Шмыгаль сообщил, что Минэкономики уже завершает работу над программой "Новые деньги". Ее суть заключается в выдаче средств и компенсации процентов, чтобы они составляли не более 3% по новому кредиту на срок от 2 лет, и гарантий государства.

"Если это малый и средний бизнес, есть личное поручительство, то размер кредита в пределах фонда оплаты труда за предыдущие полгода в карантин – главная цель сохранить не менее 80% рабочих мест. Государство будет гарантировать такие кредиты, чтобы банки выдавали их быстро, без долгой бюрократической процедуры оценки рисков и отказа клиентам по формальным признакам. Государство говорит: просто дайте малому и среднему бизнесу дешевые кредиты, пусть сохранит рабочие места и за счет этого ресурса сможет продержаться шесть месяцев провального периода", – добавил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское правительство вместе с финансовыми учреждениями для выхода из кризиса предприятий разработали программу поддержки малого бизнеса под названием "Новые деньги".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "дожмет" банки, чтобы они охотнее давали бизнеса деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке в ближайшее время снизится до 10%.