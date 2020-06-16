Пенсии увеличат и выплатят пособия: Шмыгаль пообещал украинцам поддержку в карантин

Выходу экономики Украины из кризиса будут способствовать программа социальной поддержки, увеличение пенсий, ускорение выдачи пособия по безработице, выплаты на детей ФЛП.

Также одна из задач Кабмина – создание рабочих мест в микро- и малом бизнесе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, через биржу занятости в Украине с начала карантина прошли 640 тысяч украинцев, нашли работу – 150 тысяч.

"Больше всего пострадал микро- и малый бизнес. Это самозанятые люди, многие из них оформились в центре занятости и получили статус безработного. Это вызов, с которым мы также имеем дело. Должны создать условия, когда создадутся рабочие места. Быстрее всего рабочие места создаются в микро- и малом бизнесе", – сказал Шмыгаль.

По его словам, в Украине есть рычаги, которые помогут преодолеть последствия кризиса. В частности, на это будет работать снижение учетной ставки до 6%, которое недавно сделал НБУ. Также этому должны способствовать программа социальной поддержки, увеличение пенсий, ускорение выдачи пособия по безработице, выплаты на детей ФЛП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня Кабмин Украины опубликовал доработанную программу действий правительства по стимулированию экономики Украины.

Шмыгаль заявил, что за период карантина было трудоустроено 142,7 тыс. украинцев, которые получили статус безработных.