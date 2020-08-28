Кабмин отказался от нового ужесточения карантина в Украине

Ярослав Маркин Рынки и компании 11:10, 28.08.2020 Обновлено: 12:25, 28.08.2020

Повторное введение жесткого карантина в Украине на данный момент не рассматривается.

Так заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что Кабмин полагается на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания. Об этом стало известно по результата онлайн-встречи премьер-министра с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) в четверг, 28 августа, передал "Интерфакс-Украина".

Также премьер рассказал об особенностях допуска иностранцев в Украину. По его словами, существует исключение для иностранных специалистов.

Кто может въезжать в Украину:

  • ІТ-специалисты;

  • технические специалисты-наладчики пускового оборудования;

  • иностранцы с разрешениями на проживание в Украине;

  • члены международных и гуманитарных миссий;

  • члены экипажей.

"При этом он указал, что граждане Беларуси могут получить разрешение на границе с Украиной по обращению. Решение о разрешении пересечения границы будет принимать Государственная пограничная служба", – сообщило агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, по решению правительства, гражданам других стран с 00:00 28 августа закрыли въезд в Украинув связи с эпидемиологической ситуацией.

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