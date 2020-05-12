Мы закрыли не всю экономику, 80% предприятий работали – Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе карантина "не была закрыта вся экономика" и 80% предприятий продолжили работать.
Ограничения коснулись только шести отраслей, но в них трудоустроены очень много людей. Об этом глава правительства сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1" во вторник, 12 мая. (Чтобы посмотреть видео с 7 минуты, доскролльте до конца страницы).
"Мы же закрывали не всю экономику. 80% предприятий работали. Закрыто было только шесть отраслей: транспорт, туризм, гостиницы, сфера обслуживания и развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами. То есть, были закрыты те отрасли, которые, к сожалению, содержали много рабочих мест малого бизнеса", – сказал Шмыгаль.
Он согласился, что частичное снятие карантина, начавшееся с 11 мая, требует возобновления работы общественного транспорта. Однако ситуация с заболеваемостью пока не позволяет возобновить работу метро и междугородного сообщения.
Также Шмыгаль сказал, что после 22 мая карантин в Украине, несмотря на уже начатое смягчения ограничений, продолжат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров Украины решил ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, с 11 мая. В то же время карантин продлили до 22 мая.
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил постановление Минздрава с рекомендациями для заведений, которым позволили работать после смягчения карантина.
Так, в рамках ослабление карантинных мероприятий с 11 мая украинцам позволили посещать парки, скверы и зоны отдыха.
Кроме этого, кафе и ресторанам разрешили работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а всем магазинам – продавать товары хозяйственного назначения, мебель и тому подобное.
Украинцы массово вышли на улицы первого дня ослабленного карантина 11 мая. Появились эксклюзивные фото из регионов.
В то же время в Черновицкой и Ривненской областях решили продлить действие ограничений в связи с пандемией коронавируса, первыми введя так называемый адаптивный карантин.