Мы закрыли не всю экономику, 80% предприятий работали – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе карантина "не была закрыта вся экономика" и 80% предприятий продолжили работать.

Ограничения коснулись только шести отраслей, но в них трудоустроены очень много людей. Об этом глава правительства сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1" во вторник, 12 мая. (Чтобы посмотреть видео с 7 минуты, доскролльте до конца страницы).

Карантин в Украине

"Мы же закрывали не всю экономику. 80% предприятий работали. Закрыто было только шесть отраслей: транспорт, туризм, гостиницы, сфера обслуживания и развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами. То есть, были закрыты те отрасли, которые, к сожалению, содержали много рабочих мест малого бизнеса", – сказал Шмыгаль.

Он согласился, что частичное снятие карантина, начавшееся с 11 мая, требует возобновления работы общественного транспорта. Однако ситуация с заболеваемостью пока не позволяет возобновить работу метро и междугородного сообщения.

Также Шмыгаль сказал, что после 22 мая карантин в Украине, несмотря на уже начатое смягчения ограничений, продолжат.

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