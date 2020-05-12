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12 мая • обновлено в 13:34
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Мы закрыли не всю экономику, 80% предприятий работали – Шмыгаль

1.1т
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе карантина "не была закрыта вся экономика" и 80% предприятий продолжили работать.

Ограничения коснулись только шести отраслей, но в них трудоустроены очень много людей. Об этом глава правительства сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1" во вторник, 12 мая. (Чтобы посмотреть видео с 7 минуты, доскролльте до конца страницы).

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Мы же закрывали не всю экономику. 80% предприятий работали. Закрыто было только шесть отраслей: транспорт, туризм, гостиницы, сфера обслуживания и развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами. То есть, были закрыты те отрасли, которые, к сожалению, содержали много рабочих мест малого бизнеса", – сказал Шмыгаль.

Он согласился, что частичное снятие карантина, начавшееся с 11 мая, требует возобновления работы общественного транспорта. Однако ситуация с заболеваемостью пока не позволяет возобновить работу метро и междугородного сообщения.

Также Шмыгаль сказал, что после 22 мая карантин в Украине, несмотря на уже начатое смягчения ограничений, продолжат.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Работа в Украине Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
карантин
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему в Украине после ослабления карантина не запустили метро? -Премьер Шмыгаль сказал, что его еще не изобрели.
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Экономика Рынки и компании

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