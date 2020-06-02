Шмыгаль назвал шаги по спасению бизнеса и пообещал "регуляторную гильотину"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали программы стимулирования экономики Украины. Она рассчитана на три года и содержит примерно 230 пунктов.

Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Facebook. "Это меры по восстановлению способности работы микро, малого, среднего бизнеса, стимулирования промышленности, агропромышленного комплекса, так называемая "регуляторная гильотина", которая позволяет говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес, который пострадал от коронакризиса", – написал Шмыгаль.

По его словам, документ во время обсуждений получил как положительные оценки, так и критические. Сейчас программу дорабатывают в министерствах, чтобы передать дальнейшее обсуждение в комитетах Верховной Рады.

10 пунктов программы:

Адаптивный карантин Развитие малого и среднего бизнеса "Регуляторная гильотина" Совершенствование налоговой системы Перезапуск промышленного сектора Выход из энергетического кризиса Реформирование транспорта и инфраструктуры Развитие международной торговли Поддержка АПК Цифровая трансформация и развитие IT-сектора

Программа стимулирования экономики

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