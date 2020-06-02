Шмыгаль назвал шаги по спасению бизнеса и пообещал "регуляторную гильотину"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали программы стимулирования экономики Украины. Она рассчитана на три года и содержит примерно 230 пунктов.

Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Facebook. "Это меры по восстановлению способности работы микро, малого, среднего бизнеса, стимулирования промышленности, агропромышленного комплекса, так называемая "регуляторная гильотина", которая позволяет говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес, который пострадал от коронакризиса", – написал Шмыгаль.

По его словам, документ во время обсуждений получил как положительные оценки, так и критические. Сейчас программу дорабатывают в министерствах, чтобы передать дальнейшее обсуждение в комитетах Верховной Рады.

10 пунктов программы:

Адаптивный карантин Развитие малого и среднего бизнеса "Регуляторная гильотина" Совершенствование налоговой системы Перезапуск промышленного сектора Выход из энергетического кризиса Реформирование транспорта и инфраструктуры Развитие международной торговли Поддержка АПК Цифровая трансформация и развитие IT-сектора

Программа стимулирования экономики

Как сообщал OBOZREVATEL:

На время карантина государство ввело несколько программ поддержки для бизнеса. Они касаются налогов, послаблений по проверкам, социального страхования и арендных платежей.

В Украине дефицит бюджета превысил 58,3 млрд гривен. По состоянию на 25 мая он выполнен на 86,5%, а госдолг по итогам апреля перевалил за $81 млрд.

На поддержку экономики Украины во время коронакризиса правительство выделило около 100 млрд гривен. Из них 65 млрд грн – в Фонд борьбы с коронавирусом, 26 млрд – Пенсионному фонду, и 6 млрд – для Фонда по безработице.

Украинское правительство вместе с финансовыми учреждениями для выхода из кризиса предприятий разработали программу поддержки малого бизнеса под названием "Новые деньги".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "дожмет" банки, чтобы они охотнее давали бизнесу деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке в ближайшее время снизится до 10%.

Кабмин Украины разработал программу выхода государства из коронакризиса. Это будут делать, облегчая работу бизнеса и снижая налоги.

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