Шмыгаль прокомментировал запрет выезда заробитчан за границу

Премьер-министр назвал фейком и ложью информацию о том, что Украина запрещает своим гражданам выезжать на работу за границу, в частности в Великобритании.

По его словам, никаких запретов правительство для заробитчан не устанавливало. Об этом глава Кабмина заявил во время "Часа вопросов к правительству" на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 13 мая.

Работа за границей

С просьбой объяснить ситуацию к нему обратился народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Как мы узнали от посольства Великобритании, Украина ограничивает право выезда украинских заробитчан за границу. В первую очередь – с помощью авиасообщения. ... Прокомментируйте пожалуйста", – сказал Гончаренко.

"Относительно ограничения выезда – это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало", – ответил Шмыгаль.

По его словам, сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами об условиях труда украинский за рубежом.

"Если наших людей приглашают на работу в европейские страны, значит это должна быть официальная работа, это должны быть медицинские гарантии, это должна быть гарантия возвращении людей. Это должно быть гарантия нормальных условий работы и проживания там. Мы впервые получили возможность на официальном уровне о защиту интересов наших людей в европейских странах. И компании, которые приглашают, полностью этих условия соблюдают", – сказал Шмыгаль.

Также условием переговоров является "не двухнедельный туризм туда-сюда с и спортом коронавируса", а заключение рабочих контрактов на несколько месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

из Украины в Великобританию якобы смогут попасть только те граждане, которые имеют там постоянное место жительства. Кроме того, для выезда они должны получить специальное разрешение Министерства иностранных дел. Об этом сообщается на официальной странице Посольства Великобритании в Украине в Facebook.

ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу, если страна, куда они едут, предоставит им контракт на работу хотя бы на три месяца.

Со своей стороны глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что никакого запрета на выезд сезонных рабочих или трудовых мигрантов за границу ведомство не принимало и такого запрета в принципе не существует. Но перед тем, как открыть границы, нужно защитить права людей.

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