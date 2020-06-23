Шмыгаль пообещал украинцам кредиты на жилье под 5-7%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что целью власти является снижение ставки по ипотеке до 5-7%.

Об этом глава правительства сказал в эфире одного из телеканалов, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% – это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

"Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является определенным залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем", – добавил Шмыгаль.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "дожмет" банки, чтобы они охотнее давали бизнеса деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке уже в ближайшее время снизится до 10%.

В Украине обещанные президентом Владимиром Зеленским ставки на ипотеку в 10% можно выполнить после того, как банки будут платить за депозиты в два раза меньше, при этом инфляция должна оставаться на низком уровне. Об этом заявил замглвы НБУ Дмитрий Сологуб.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "дожать" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.