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23 апреля • обновлено в 15:40
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Шмыгаль объявил, когда Кабмин запустит программу льготных кредитов для заробитчан

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Новую программу льготных кредитов "Новые деньги" Кабмин представит на следующей неделе, начиная с 27 апреля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге во время поездки в Закарпатье в четверг, 23 апреля.

Шмыгаль сказал, когда запустят специальную программу для заробитчан

"Следующий этап – это программа "Новые деньги" для тех людей, которые вернулись из-за границы, кто хочет удержать рабочие места в бизнесе. Это также будет программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%. Также – отсрочки уплаты "тела" кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам", – сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что правительство работает над этой программой совместно с банками и будет готов представить ее на следующей неделе.

Премьер напомнил, что правительство переформатировал кредитную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и микробизнеса. Теперь с ее помощью можно перекредитовывать существующие кредиты под 0% сроком на год (государство возмещает процентную ставку, какой бы она ни была). Также откладывается оплата тела кредита до конца 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Правительство не хочет отпускать работников, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Кредитование в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
кредит
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
А программ для тех, кто находится в оккупации, у правительства по прежнему не существует ?! Или для переселенцев ? Значит кто горбатился на польского дядю, тому и кредиты и отсрочки ? А кто уже шесть лет в оккупации - тому блокада, теперь ещё и выплат заработанных лишили ? Так вы решили объединять страну ?
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Экономика Рынки и компании

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