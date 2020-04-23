Новую программу льготных кредитов "Новые деньги" Кабмин представит на следующей неделе, начиная с 27 апреля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге во время поездки в Закарпатье в четверг, 23 апреля.

"Следующий этап – это программа "Новые деньги" для тех людей, которые вернулись из-за границы, кто хочет удержать рабочие места в бизнесе. Это также будет программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%. Также – отсрочки уплаты "тела" кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам", – сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что правительство работает над этой программой совместно с банками и будет готов представить ее на следующей неделе.

Премьер напомнил, что правительство переформатировал кредитную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и микробизнеса. Теперь с ее помощью можно перекредитовывать существующие кредиты под 0% сроком на год (государство возмещает процентную ставку, какой бы она ни была). Также откладывается оплата тела кредита до конца 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Правительство не хочет отпускать работников, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

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