Шмыгаль объяснил, как бизнес может снизить до нуля проценты по кредиту

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, как украинские предприниматели могут снизить проценты по своим старым кредитам с уровня 15-20% практически до нуля.

Такую возможность дает программа 5-7-9%, условия которой правительство изменило, чтобы дать возможность выжить малому бизнесу. Об этом глава правительства сказал в интервью НВ.

По его словам, 4 млрд грн по этой программе достаточно, чтобы погасить проценты для общего кредитного портфеля в 30 млрд грн. То есть для тех, кто уже взял кредиты под высокие проценты (13%, 15%, 17% и более), государство полностью погашает все проценты при условии рефинансирования.

Как перекредитоваться под 0%

"Представим: у меня есть кредит – 1 млн грн. Я плачу за него 20% годовых плюс должен погашать тело кредита. У меня нагрузка в месяц (тело кредита и проценты) – примерно 70 тыс. грн. Наступил кризис, бизнес остановился, я не могу их выплачивать. Тогда я прихожу в банк – а девять банков подписались под эту программу – и говорю: "Господа, я не могу платить, я малый бизнесмен, я закрылся. Можно я перекредитуюсь под госпрограмму 5-7-9%, чтобы не платить ничего?" – "можно". За один день банк перекредитовывает, дает новый кредит, по которому государство компенсирует все проценты под ноль и по которому не нужно возвращать тело кредита в этом году. Таким образом и получаются "кредитные каникулы". С марта следующего года начинается возврат тела кредита", – объяснил Шмыгаль.

Он добавил, что банки на такое перекредитование согласны.

"Это же существующие кредиты. Для банков это хорошо, потому что у них сегодня на 30 млрд грн рискованных кредитов, по которым могут не вернуть тело и не будут платить проценты. А государство им заплатит 4 млрд грн", – сказал премьер .

Или давать новые кредиты

Шмыгаль добавил, что программа "Новые деньги" предусматривает, что государство выделяет 10 млрд грн гарантий, а также 4 млрд грн на погашение процентов.

"Гарантии даются под выдачу новых кредитов. Это для того, чтобы, когда малый бизнес придет в банк, снизить для него параметр рискованности. Государство говорит банку, берет на себя 80% риска по возврату тела кредита. Это сразу же снижает процентную ставку, убирает риск. Размер кредита до 5 млн грн. Это кредит, который можно пускать на развитие малого и микробизнеса", – пояснил глава правительства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "дожмет" банки, чтобы они охотнее давали бизнеса деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке уже в ближайшее время снизится до 10%.

В Украине обещанные президентом Владимиром Зеленским ставки на ипотеку в 10% можно выполнить после того, как банки будут платить за депозиты в два раза меньше, при этом инфляция должна оставаться на низком уровне. Об этом заявил замглвы НБУ Дмитрий Сологуб.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "дожать" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что целью власти является снижение ставки по ипотеке до 5-7%.