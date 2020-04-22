Шмыгаль обвинил Уманского в популизме: бывший министр влип в скандал с премьером

Бывший министр финансов Игорь Уманский вступил в публичный спор с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Глава правительства утверждает: заявления Уманского о том, что бюджет Украины якобы теряет 5 млрд грн из-за "скруток" (схемы уклонения от уплаты налогов) НДС – популизм. В ответ экс-министр назвал слова премьера "странными" и "поверхностными".

"Сегодня глава правительства сделал несколько странных личных замечаний по так называемому кейсу "таможня / налоговая", который так или иначе уже связан с моей фамилией. Честно говоря, не совсем понимаю, зачем вообще так поверхностно судить о столь столь сложной теме", – написал Уманский на своей странице в Facebook.

Такое заявление бывшего министра стало ответом на слова премьера о том, что Уманский не предоставил каких-либо доказательств "скруток" НДС, но при этом сделал множество публичных заявлений о них. При этом Уманский, будучи министром финансов, о таких нарушениях не рассказывал.

Игорь Уманский

"Я считаю, что здесь уже есть часть популизма и политики. Мы обращались к господину Уманскому, потому что пока он был министром, он эти вещи не озвучивал. Если у него есть материалы, подтверждающие это, и он может их предоставить правоохранительным органам", – сказал Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

Уманский же утверждает, что он показывал материалы премьеру. Однако никаких подтверждений в своей публикации в Facebook снова не привел, ссылаясь на то, что документы уже переданы Государственному бюро расследований. "Более развернуто будем обсуждать тему уже в рамках Специальной группы, созданной при руководителе ОПУ ..."

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта Верховная Рада отправила в отставку министра финансов Игоря Уманского.

На внеочередном заседании 30 марта парламент утвердил на должности министра финансов Сергея Марченко.

Профессор социологии Павел Кутуев заявил, что атака на главу налоговой Сергея Верланова и главу таможни Максима Нефьодова со стороны бывшего министра финансов Игоря Уманского носит провокационный характер с целью поставить на их места "нужных" людей.