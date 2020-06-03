Шмыгаль назвал официальную дату возобновления авиаперелетов по Украине и за границу

Внутреннее авиасообщение в Украине будет восстановлено с 5 июня, а с 15 июня самолеты начнут летать за границу.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 3 июня.

"В большинстве регионов ситуация полностью контролируемая. ... С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты. С 15 июня – зарубежное авиасообщение", – сказал глава правительства.

Также правительство разрешило перевозить пассажиров на легковых автомобилях.

"Осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей до 14 лет)", – сказали на заседании правительства.

При каких условиях могут наложить запрет

Впрочем, карантин могут вернуть, если эпидемическая ситуация в том или ином регионе ухудшится.

"В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений", – сказали на заседании.

Восстановление авиаперелетов по Украине и за границу

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 июня в Украине все заведения общественного питания будут воспринимать, как внутри помещения, так и на летних террасах. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 3 июня.

Авиасообщение между Украиной и Израилем не планируют восстанавливать в ближайшее время из-за ситуации с коронавирусом в нашей стране. Об этом заявил посол Израиля Йоэль Лион.