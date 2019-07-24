"Мы лишь посредники": "Спецтехноэкспорт" отверг обвинения СБУ в схемах в оборонке

В "Спецтехноэкспорте" отвергли обвинения в хищениях денег при закупках военного оборудования, которые выдвинули в СБУ после громких обысков в Кабинете министров Украины.

Об этом сказано в открытом письме, которое госпредприятие адресовало и.о. главы СБУ Ивану Баканову. В компании напоминают, что заключили госконтракт с Госпогранслужбой на поставку подвесной системы раннего обнаружения и подчеркивают, что являются лишь посредником при закупках.

"Госпредприятие является лишь определенным законодательством посредником и не является распорядителем публичных средств. Наше предприятие не определяет наличие или отсутствие потребности в закупке той или иной продукции, потребность устанавливается заказчиком или высшим органом его управления (в данном случае — МВД и Кабинетом Министров). "Спецтехноэкспорт" не формирует государственный оборонный заказ и не контролирует его выполнение", — сказано в письме.

В компании утверждают, что любые злоупотребления со стороны его должностных лиц исключены — система раннего обнаружения поставлена, а оплата перечислена компании-производителю в США. Там напоминают, что оборудование принято Госпогранслужбой. А во время визита в Мариуполь в конце 2016 года сенаторы США Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар лично посетили место установки системы.

СБУ заявляла о схемах в оборонке

"Подвесная система на сегодня эксплуатируется Госпогранслужбой. Американский производитель открыл в Украине сервисный центр, который осуществляет гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и поддержку работы этой системы. Наша же компания в рамках выполнения государственного контракта обеспечивает организацию такого обслуживания. Поэтому заявления и публичные обвинения в "злоупотреблении" являются надуманными и манипулятивными, такими подрывающие деловую репутацию спецэкспортера и его сотрудников на международных рынках", — говорят в "Спецтехноэкспорте".

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральная прокуратура вместе с СБУ 22 июля провела обыски в предприятии "Укроборонпрома" "Спецтехноэкспорт" и в Кабмине. Причина — хищение на сумму $6,7 млн.

Как рассказали OBOZREVATEL в ГПУ, в процессуальном порядке будут допрошены все лица, которые были задействованы в подготовке и подписании этого контракта, а также в переговорах с указанными компаниями. Виновникам может грозить до 12 лет тюрьмы.

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