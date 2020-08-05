Власть дала команду "потрошить" бизнес перед выборами: в сети показали "маски-шоу"

Ряду украинских компаний и частных предпринимателей из Днепра обвинили в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов, однако никаких следственных действий на этих предприятиях не проводили.

В частности, речь идет о фирмах: "МЕДХАУЗ СВИС ГМБХ", "БМТ ДНІПРО", ООО "КУА АУРУМ", ООО "Рубикон Сейлер", ООО "Кудашевский". Об этом в Facebook сообщила Наталья Грекова.

По ее мнению, расследования начались перед выборами не случайно. Она также показала выписку из ЕРДР:

Выписка из Единого реестра досудебных расследований. Facebook / Наталья Грекова

"Как стряпаются подобные дела? Взаимосвязи между субъектами выгружаются из баз налоговой. Делается дописка – уклонение от уплаты налогов, контрабанда, пособничество терроризму – любое рандомное обвинение. С минимальной доказательной базой для внесения данных в ЕРДР никто особо не заморачивается. Зато сама выписка из реестра позволяет в судах по-быстрому получить необходимые санкции на обыски, аресты имущества и так далее", – считает Грекова.

"И вот представьте себе предприятие, которое пытается работать, несмотря на карантин... И тут приходят "маски-шоу" – изымают оборудование, накладывают аресты на счета, начинается вереница обысков и допросов. Что это, как не принуждение к взятке?" – спросила она.

Обращение компании "МЕДХАУЗ СВИС ГМБХ". Facebook / Наталья Грекова

Обращение компании "МЕДХАУЗ СВИС ГМБХ". Facebook / Наталья Грекова

Обращение "МЕДХАУЗ СВИС ГМБХ". Facebook / Наталья Грекова

Обращение "МЕДХАУЗ СВИС ГМБХ". Facebook / Наталья Грекова

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-премьер-министр, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил: постоянное переформатирование Государственной фискальной службы и решение о ее ликвидации до конца текущего года несет ряд угроз для Украины.