"Схемщикам" на заметку: как в Украине будут бороться с отмыванием денег

Монобольшинство Верховной Рады на прошлой неделе сделало важный шаг в борьбе с отмыванием денег в Украине. Когда проголосованный законопроект вступит в силу, финансовые операции олигархов, коррумпированных чиновников и большого бизнеса попадут под жесткое наблюдение контролирующих органов.

Что именно ждет "схемщиков" и как изменятся правила, по которым банки проводят финмониторинг – в статье AIN.ua.

Отмывание денег в Украине Dengi.ua

Что такое финмониторинг

Финмониторинг — это те правила и процессы, по которым банки проверяют денежные переводы на предмет их нелегальности. Предприниматели сталкиваются с ним в жизни, когда при переводе крупной суммы денег перевод блокируют в банке (а иногда заодно блокируют и карту).

Финмониторинг регулируется соответствующим законом от 2014 года. Фактически, любой украинский банк обязан изучать своих клиентов и имеет право отказать в обслуживании, если клиент не сможет объяснить происхождение своих средств и предоставить подтверждающие документы.

Если раньше клиент нес ответственность за незаконные транзакции, то с 2017 года правила поменяли, и эту ответственность несут уже банки: отдельных сотрудников или целый банк могут штрафовать за нарушения.

Зачем принимают этот проект

В Минфине отмечают, что это — часть международных обязательств Украины по договору об ассоциации с ЕС. Этот проект закона адаптирует украинское законодательство к рекомендациям FATF и Директивам ЕС об отмывании средств и финансировании терроризма. Это нужно, чтобы в будущем претендовать на членство в ЕС.

Финмониторинг будет проводиться по-новому bankruptcy-ua.com

Что предлагают в законопроекте

В проекте предлагается риско-ориентированный подход для банков, почтовых операторов, нотариусов, адвокатов, аудиторов и других субъектов первичного финансового мониторинга. Это обозначает, что подозрительных клиентов будут проверять дотошно, а надежных меньше.

При этом, порог обязательного финмониторинга подняли с 150 000 грн до 400 000 грн. Указанные выше субъекты финмониторинга должны обязательно отчитываться о таких операциях Госфинмониторингу. Остается обязанность сообщать об операциях, связанных с наличкой, переводом средств за рубеж, политически значимыми лицами и клиентами из государств, которые работают "в антилегализационной сфере".

Нормы проекта также вводят обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы данными о плательщике и получателе. Также — обеспечивать полноту этих данных.

О подозрительных финансовых операциях, согласно проекту, должны теперь сообщать не только указанные выше субъекты первичного финмониторинга, но и те, кто консультирует по вопросам налогов.

Вводится "международный инструментарий по заморозке активов", но в деталях его работу пока не описывают.

В Министерстве финансов подготовили инфографику о тех новшествах, которые предлагает проект:

Министерство финансов назвало новшества закона о финмониторинге Пресс-служба Минфина

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