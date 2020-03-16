В Украине набирает обороты масштабная схема B2BJewelry: кто может потерять все деньги

В Украине набирает обороты новая схема, которая имеет признаки финансовой пирамиды – B2BJewelry. Доверчивым клиентом продают сертификаты, обещая огромный заработок. В то время как реальный заработок имеют только организаторы.

Подробнее о том, как работает схема и кто на ней зарабатывает – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как работает схема

"Если бы у меня был миллион долларов, я бы купила себе квартиру, а остальное инвестировала бы в B2BJewelry", – восторженно рассказывает девушка в одном из рекламных роликов компании.

Всего за несколько месяцев B2BJewelry "расплодились" практически во всех регионах Украины и даже в соседние страны проникли. Их "ювелирные магазины" растут, как грибы после дождя. На открытии ажиотаж – дарят подарки, наливают шампанское бабушкам и рассказывают о чуде – новом финансовом инструменте.

Купи ювелирное украшение и получи кэшбек в размере больше 104%. Например, если потратить на серебряные браслеты 5 тысяч гривен, то вернуть за несколько месяцев обещают уже 5200 грн. И браслеты оставят. Казалось бы, в чем может быть обман? Ювелирное изделие остается, но и деньги возвращают.

На самом деле ювелирный магазин стоит на вершине целой пирамиды, а под ней реальный заработок B2B – сертификаты на обычных картонках, команды, которые целыми днями ищут новых участников. Итак, как это работает:

Первый этап – заманить жертву. Реклама в СМИ и ролики в соцсетях, восторженные отзывы якобы клиентов, обещание сенсационного заработка;

Второй этап – вовлечь в схему. Чтобы купить ювелирное изделие, придется зарегистрировать и стать участником общей системы. Кэшбек обещают только участникам схемы.

Третий этап – внушить, что на новом инструменте можно заработать и заставить привести новых "клиентов", за каждого якобы дадут дополнительный бонус. "Каждый новый участник от вашего имени усиливает ваш кэшбэк в виде бонусов со всех покупок, совершенных при его участии. Вам будет начислен бонус – процент от суммы покупки, который равен разнице ваших рангов. А также каждая покупка входит в ваш общий объем продаж", – говорится на сайте B2B.

Так выглядит сертификат Соцсети

В результате украинцам продают подарочные сертификаты по тысячу гривен. Это не ювелирные изделия, а простая бумага. Без официальной печати предприятия. Украинцы отдают огромные деньги за обещания, что их вернут с процентами.

Кто организовал схему и куда уходят деньги

Владелец всего этого "бизнеса" – винничанин Николай Гонта. Ему действительно принадлежит ювелирный завод "Шарм Голд". Видимо, только на золоте и серебре достаточно зарабатывать не удавалось, тогда он расширил свой бизнес.

Кроме настоящих изделий начал продавать обычные бумажки – сертификаты. Главный признак пирамиды – старые участники схемы получают деньги за счет привлечения новых. Но как только количество вовлеченных перестает расти в геометрической прогрессии, деньги заканчиваются и платить больше нечем.

Николай Гонта Антикор

OBOZREVATEL удалось найти материалы дела против организации (№716/47026/19). Из него стало известно, куда на самом деле выводят собранные деньги. Они поступают на счета благотворительного фонда родственницы бизнесмена – Елены Гонты.

Когда украинцы покупают сертификаты онлайн, им предлагают провести платеж в виде благотворительного взноса в фонд "Зимородок". То есть фактически никаких обязательств вернуть деньги нет. Люди получают обычные бумажки-сертификаты.

А потом из "Зимородка" средства переводили дальше – на счета физических лиц и предприятий. Тоже в качестве благотворительной помощи. Налоги не уплачиваются, деньги сразу же выводятся.

"Денежные средства преимущественно перечисляются в пользу ряда физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей, в виде благотворительной/финансовой помощи на развитие бизнеса, в том числе ювелирного, и на другие собственные счета", – говорится в материалах дела.

Youcontrol

Банки изучили переводы и выяснили, что "B2BJewelry" вызывает мотивированные подозрения в мошенничестве по схеме "финансовой пирамиды". Один из переводов на 5 млн грн остановили.

О том, как долго продержится схема и кто пострадает первым, можно только гадать. Тем временем семья Гонты продолжает зарабатывать на продаже "бумажек".

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