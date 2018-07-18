"Шантаж Украины": дипломат раскрыл хитрый план Путина по газу

Президент России Владимир Путин хочет заставить Украину отказаться от многомиллиардных претензий к "Газпрому" по иску в Стокгольмском арбитраже. Для этого российский лидер шантажирует Украину вопросом транзита газа.

Об этом заявил в эфире ObozTV украинский дипломат, бывший глава МИД Константин Грищенко, комментируя заявление Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину.

"Ситуация сложная, исходя из того, что заявил президент Путин во время встречи с президентом Трампом. Имеется в виду возможность использования украинской газотранспортной системы, если решится проблема Стокгольмского арбитража. Дается посыл, что прогресс или какое-то соглашение может быть, если мы по сути откажемся от решения, которое дает несколько миллиардов украинской стороне", - заявил экс-глава МИД.

На вопрос, можно ли расценивать заявление Путина как "легкий шантаж", Грищенко ответил: "Можно смотреть как на легкий, если сравнивать с чем-то другим. На самом деле, посыл очень серьезный".

"Опять же, мы не знаем о каких объемах прокачки газа идет речь. Если будет запущен "Северный поток-2", то не будет проблемы, что что-то становится на ремонт. Две ветки будут дублировать друг друга. Поэтому важно, что эти переговоры проходят. Немцы понимают, что отказ от транзита через украинскую ГТС тоже создает большие риски. Но что мы будем иметь, если она будет работать на минимальной мощности – открытый вопрос", - заявил дипломат.

"Если, например, нас будут вынуждать работать, условно скажем, таксистом за 1000 грн в день, а потом работать на том же автомобиле столько же часов за 200 грн. Надо думать, насколько это в конечном итоге победа или серьезный вызов", - добавил экс-глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по ряду важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.