Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня, – глава профсоюза Волынец

Рынки и компании 15:53, 29.06.2020

Шахтеры из разных регионов Украины начнут 30 июня в Киеве бессрочную акцию протеста, на которой, среди прочего, будут требовать погашения перед работниками государственных шахт задолженности по выплате зарплаты, выведению отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Горняки предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь" выехали в столицу. 30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования, среди которых: погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая, по состоянию на 24 июня 2020 года, составляет 622,5 млн грн", - отметил он. Также, по словам Волынца, среди требований шахтеров: "обязательства Фонда государственного имущества Украины, ЗАО "Центрэнерго", ГП "Держвуглепостач", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в частности, с ГП "Львовуголь" (353 млн грн), шахтами имени М.С. Сургая (94 млн грн), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн), "Краснолиманская". Кроме того, шахтеры будут требовать освобождения от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности. "Также запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора - Российской Федерации, Беларуси. Возобновление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы. Вывод шахт из простоя, обеспечение их стабильной работы и прочее", - добавил Волынец.

Напомним, на минувшей недели шахтеры государственной шахты "Надежда" протестовали под Офисом Президента. После выхода к ним главы государства и обещания "разобраться с Центрэнерго", шахтерам госкомпания подконтрольная Игорю Коломойскому заплатила 8,75 млн грн, что составляет около 0,5% долга Центрэнерго шахтам.

Ранее Волынец заявлял, что когда работала формула "Роттердам +", отечественный уголь был востребован и шахтеры имели работу и зарплату, а сейчас они собираются ехать в Киев протестовать.

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