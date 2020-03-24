Шахтерам отдали долги по зарплате: в Минэнерго назвали сумму

Украинским шахтерам выплатили долги по зарплате за 2019 год и за февраль 2020 года. Им перечислили 327 млн гривен.
Об этом он сообщил и.о. министра, глава Оперативного штаба Минекоенерго Виталий Шубин, передает пресс-служба Министерства энергетики.
Долги перед шахтерами
Шубин сказал, что горняки получили заработную плату, что поможет людям пережить этот период, пройти все вызовы, которые стоят сейчас перед государством в связи с распространением коронавируса.
Во время совещания обсудили вопросы безопасности и эффективного использования транспорта для подвоза работников, выплаты задолженности со стороны генераций за отгруженный уголь, выполнение плановых заданий, возможной минимизации производства на предприятиях в период карантина и решения социальных вопросов, в частности, использования работниками отпусков и выплаты заработной платы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 декабря Кабмин направил 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам.
Во вторник, 21 января, в здании Львовской ОГА лидеры профсоюзов ГП "Львовуголь" устроили протест с требованием выплатить работникам предприятия задолженность по зарплате, которую те не получают с ноября 2019 года.
6 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране большие проблемы с шахтерами и медиками.
В Минэнерго Украины заявили, что долги по зарплатам у шахтеров растут, так как из-за теплой зимы на складах не расходуются запасы угля.
Убыточные государственные шахты в Украине будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу.
В начале февраля украинским шахтерам погасили 163 млн гривен задолженности по зарплате.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил не платить зарплату членам правительства, если в ближайшее время государство не выплатит шахтерам долги по зарплате.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.