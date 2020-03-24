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24 марта • обновлено в 18:37
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/ Рынки и компании

Шахтерам отдали долги по зарплате: в Минэнерго назвали сумму

1.2т
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Украинским шахтерам выплатили долги по зарплате за 2019 год и за февраль 2020 года. Им перечислили 327 млн гривен.

Об этом он сообщил и.о. министра, глава Оперативного штаба Минекоенерго Виталий Шубин, передает пресс-служба Министерства энергетики.

Долги перед шахтерами

Долги перед шахтерами

Шубин сказал, что горняки получили заработную плату, что поможет людям пережить этот период, пройти все вызовы, которые стоят сейчас перед государством в связи с распространением коронавируса.

Во время совещания обсудили вопросы безопасности и эффективного использования транспорта для подвоза работников, выплаты задолженности со стороны генераций за отгруженный уголь, выполнение плановых заданий, возможной минимизации производства на предприятиях в период карантина и решения социальных вопросов, в частности, использования работниками отпусков и выплаты заработной платы.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Как вообще в 2020 году могут быть долги по зарплате?
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Boesko Lena
Boesko Lena
одну дірку залатали, а декілька нових продірявили...
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Экономика Рынки и компании

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