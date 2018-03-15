Чинить дороги в Украине позвали ведущий европейский концерн

Правительство Украины начало переговоры с крупным европейским строительным концерном Strabag для кардинального решения проблемы плохих дорог в стране.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян 15 марта на открытии нового отделения "Укрпошты" в Киеве, передает корреспондент "Обозревателя".

По его словам, большой проблемой Украины остается то, что более 90% автодорог непригодны для использования.

"Политика прошлых правительств до Майдана была сконцентрирована или на кражах, или на ямочном ремонте, который, к сожалению, стал стандартным для Украины. Мы отошли от этой практики и концентрируем свои усилия на текущем и капитальном ремонте. С этого года усилия будут направлены на капитальный ремонт", - заявил министр.

"Мы ведем переговоры с одной из крупнейших строительных компаний мира – компанией Strabag. Они готовы рассмотреть возможность захода на украинский рынок. Это огромный шаг вперед для Украины. Компания, которая находится среди топ-10 ведущих компаний мира, лидер рынка Германии, Австрии, Хорватии, номер два на рынках Польши, Венгрии будет работать в Украине", - отметил он.

По словам Омеляна, успех на переговорах с концерном позволит обеспечить качественные автодороги для украинских граждан.

Как сообщал "Обозреватель", Владимир Омелян также дал прогноз относительно сроков строительства моста на Троещину в Киеве.