Шаг навстречу ''евробляхам'': в Украине упростили продажу растаможенных авто

В Украине упростили процедуру продажи транспортных средств, растаможенных по сниженной ставке акцизного налога, к которым относятся автомобили на еврономерах – так называемые "евробляхи".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, ссылаясь на официальное разъяснение от Государственной фискальной службы.

"Теперь не нужно ждать 365 дней, чтобы продать авто, которое вы растаможили по сниженным ставкам акцизного налога", - объяснил чиновник.

"С сегодняшнего дня отметка о запрете отчуждения в свидетельстве о регистрации транспортного средства не помешает вам продать/перерегистрировать авто. Без всяких доплат акцизного налога", - заявил Криклий.

По его словам, отныне не нужно дополнительно проводить перерегистрацию авто, чтобы избавиться от соответствующей отметки.

liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая 2016 года Верховная Рада снизила акцизы на импорт подержанных автомобилей по некоторым позициям в 28 раз. Закон вступил в силу 1 августа. Льготные условия ввоза автомобилей распространялись при ввозе одним человеком не более одного автомобиля в год.

Закон должен был действовать до 31 декабря 2018 года.

В течение 365 дней со дня регистрации транспортного средства, при ввозе которого применялись сниженные ставки акцизного налога, действовал запрет на его отчуждение.