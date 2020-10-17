Сфабрикованное СБУ дело "АрселорМиттал" – это о личной мести, – экс-глава ГНС Сергей Верланов

Дело СБУ против компании "АрселорМиттал" - четкий сигнал о сворачивании реформы апелляции, которая была проведена при руководстве налоговой Сергеем Верлановым. Такое мнение озвучил сам Сергей Верланов, экс-глава Государственной налоговой службы, на своей странице в сети Facebook.

"Десятилетиями налоговые органы в нашей стране отвергали почти все апелляции плательщиков, невзирая на то, насколько качественно была проведена проверка, обоснованными или нет были доначисления и штрафы. Результат: работа предпринимателей парализована, суды завалены налоговыми спорами, которые государство систематически проигрывает, а судебные издержки покрываются за счет бюджетных средств. То есть на деньги налогоплательщиков содержится штат налоговых чиновников в апелляции, которые вместо рассмотрения жалоб отфутболивают их в суд, и армия "судебников" налоговой, чья работа - ходить в суд и проигрывать безнадежные дела", – пишет Сергей Верланов.

По его мнению, изменение этого неприемлемого положения было не только требованием партнеров Украины из ЕС и МВФ, но и, прежде всего, украинского бизнеса, который устал судиться из-за очередного трэша от налогового инспектора, которому не дали взятку.

"Мы радикально изменили подход к рассмотрению жалоб плательщиков в соответствии с фундаментальными принципами: апелляция должна быть независимой от аудита, каждый аргумент заявителя должна отражаться в решении, жалобы должны заслушиваться по квази судебным принципам, суть важнее формы, ресурсы не должны тратиться в судах в заведомо неперспективных делах. Налоговая стала меньше судиться, но чаще выигрывать. Выросло качество проверок, ведь отмена налогового уведомления-решения в апелляции - это признак профнепригодности или предвзятости инспектора-аудитора. Эти положительные изменения неоднократно отмечали бизнес ассоциации и бизнес-омбудсмен", – отметил Сергей Верланов.

Говоря о компании "АрселорМиттал", Сергей Верланов сообщил, что этот иностранный инвестор, который вложил 10 млрд. долл., вместо обещанной инвестняни получил обыски от СБУ, которая вообще не должна заниматься экономикой.

"Это сфальсифицированное дело - не только попытка личной мести, но и предупреждение для всех налоговиков в будущем: единственный правильный и безопасный путь - закрывать глаза на злоупотребления и нарушения проверяющих инспекторов и полностью игнорировать аргументы плательщика. Лучше выкручивать руки бизнеса, тянуть его в суд и оплачивать судебные расходы из государственного кармана. Такие действия следователей СБУ уничтожают инвестиционную привлекательность Украины и подрывают авторитет власти и веру предпринимателей в позитивные изменения", - пишет Сергей Верланов.

По его мнению, Генпрокуратура, как надзорный орган, обязана дать надлежащую оценку этой деятельности СБУ по обеспечению "ложно понятых интересов государства" и гарантировать соблюдение законности в этом деле.

В своем комментарии к этому посту в Facebook Сергея Верланова народный депутат Ярослав Железняк отметил: "СБУ должна забыть об экономике. И мы очень скоро им в этом поможем".

Как ранее сообщалось, по данным ЦЕНЗОР.НЕТ, СБУ готовит задержание экс-главы налоговой Сергея Верланова прямо перед выборами, чтобы показать избирателям борьбу с коррупцией и задержание высокопоставленного чиновника, который работал в Кабмине Шмыгаля и Гончарука. Вполне вероятно, что вместе с Верлановым подозрение получит также и Максим Нефьодов - экс-глава Государственной таможенной службы.