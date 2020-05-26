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26 мая • обновлено в 20:23
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"Северный поток-2: в США анонсировали новые санкции

2.8т
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Посол США в ФРГ Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt. По его словам, законопроект может быть принят в кратчайшие сроки, несмотря на избирательную кампанию в преддверии президентских выборов в США, намеченных на ноябрь.

"Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым", – заявил дипломат.

"Хватит кормить зверя!" В США анонсировали новые санкции против "Северного потока-2"

Гренелл также призвал правительство Германии пересмотреть свою политику в отношении России.

"Германия должна прекратить кормить зверя, пока она не вносит достаточно в НАТО", – сказал он.

Как пишет Handelsblatt, американцы намерены если не предотвратить само завершение строительства трубопровода, то помешать действительному введению "Северного потока-2" в эксплуатацию.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Северный поток-2
Место
США
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