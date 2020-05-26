"Хватит кормить зверя!" В США анонсировали новые санкции против "Северного потока-2"

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода "Северный поток-2".
Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt. По его словам, законопроект может быть принят в кратчайшие сроки, несмотря на избирательную кампанию в преддверии президентских выборов в США, намеченных на ноябрь.
"Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым", – заявил дипломат.
Гренелл также призвал правительство Германии пересмотреть свою политику в отношении России.
"Германия должна прекратить кормить зверя, пока она не вносит достаточно в НАТО", – сказал он.
Как пишет Handelsblatt, американцы намерены если не предотвратить само завершение строительства трубопровода, то помешать действительному введению "Северного потока-2" в эксплуатацию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выводе проекту российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.
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