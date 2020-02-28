В России заявили, что санкции США не ударили по "Северному потоку-2"

В компании, которая строит российский газопровод "Северный поток-2" заявили, что кроме швейцарской фирмы-трубоукладчика Allseas, из проекта пока не вышла ни одна европейская компания.

Так там прокомментировали влияние санкций США, сообщили "Известия". В Nord Stream 2 AG считают, что "проект реализуется в строгом соответствии с действующим национальным и международным законодательством".

"Там, однако, не уточнили – подтвердили ли европейские страны, через акваторию которых проложен газопровод, свою приверженность и дальше продолжать участие в проекте. Последней разрешение на укладку труб в ноябре 2019 года выдала Дания", – сказано в публикации.

"Северный поток-2"

Отвечая на вопрос об американских санкциях и их влиянии, компания сослалась на комментарии верховного представителя ЕС и вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля. 4 февраля политик, заявил, что ЕС не признает экстерриториальное применение санкций США, "которое противоречит международному праву. Кроме того, политика и практика ЕС не должны определяться угрозой или введением санкций третьих стран".

Также в операторе строительства газопровода, который Россия ведет в обход Украины, заявили, что кроме швейцарской компании-трубоукладчика Allseas, из СП-2 пока не вышла ни одна европейская компания.

"Финансирование проекта осуществляют фирмы из Германии, Австрии, Нидерландов и Франции: ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. Учредителем выступает "Газпром". Шведские компании не участвуют в проекте", – отмечается в материале.

Газопроводы России

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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