“Северный поток-2” уже не остановить: чем Украине грозит газовая война

Запуск "Северного потока-2" планируется на 2020 год. Тогда Украина может потерять прибыль от транзита газа и понести миллиардные убытки. По мнению экспертов, украинская сторона сделала все что можно для предотвращения этой ситуации, и теперь запуску СП-2 может помешать разве что президент США Дональд Трамп.

Какого удара по экономике стоит ожидать и что может помочь Украине – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

"Северный поток-2" планируют запустить в 2020 году. Сейчас начато строительство последнего участка газопровода;

В случае, если "Северный поток-2" будет запущен, Украина потеряет около 3 миллиардов долларов в год;

По мнению экспертов, Германия хочет стать главным газовым хабом Европы;

США запланировали санкции против участников проекта СП-2 в оборонный бюджет 2020 года.

Рычаги давления остались только у Трампа

По мнению экспертов, сейчас ситуацию решить может только один человек – президент США Дональд Трамп. И действительно, в оборонном бюджете США на 2020 год были запланированы санкции против всех, кто участвует в строительстве СП-2, сообщил глава комитета по иностранным делам Сената Джим Риш на международном форуме по безопасности в канадском Халифаксе.

Газовая карта Европы

Председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик также придерживается мнения, что сейчас рычаги давления остались только у Трампа.

"Если говорить о том, как этого избежать, то мы все всевозможные международные действия сделали. Я думаю, что сейчас единственный, кто может что-то сделать, это господин Трамп. Он может ввести персональные санкции против компаний и лиц, которые участвуют в проекте", - рассказал эксперт в комментарии OBOZREVATEL.

Он считает, что в Европе никто не станет мешать происходящим процессам, а Германия сейчас хочет стать главным газовым хабом.

"Все свои позиции в Европе уже высказали, Германия всеми силами пытается этот поток подстроить. Германия здесь наш не союзник, а противник. Она хочет перетащить на себя все прибыли и доходы от транспортировки газа в Европу, стать таким серьезным хабом. Поэтому все, что можно сделать – мы сделали. Теперь нужно договариваться с Россией, насколько она готова идти на договоренности до момента запуска "Северного потока-2", – поделился мнением Боровик.

Потери в три миллиарда долларов за год

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в своем интервью DW высказался, что запуск "Северного потока-2" приведет к экономическому удушению Украины и может нарушить стабильность поставок газа в Европу.

"С запуском "Северного потока - 2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", - сказал тогда он.

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С этим мнением согласен Валерий Боровик. Он считает, запуск "Северного потока-2" может стать серьезным ударом по экономике Украины – страна потеряет около трех миллиардов долларов в год.

"Это минус 2-3% загруженности импортной системы, поэтому это до 3 миллиардов потери по году. Это серьезный удар по нефтегазовому сектору и недоходность в бюджете", – рассказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

Владимир Зеленский уверен, что запуск "Северного потока-2" поможет "выкрутить руки" Украине.

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