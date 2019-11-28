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29 ноября • обновлено в 11:01
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Антон Малиновский
Антон Малиновский
Журналист Все статьи автора

“Северный поток-2” уже не остановить: чем Украине грозит газовая война

11.1т
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Запуск "Северного потока-2" планируется на 2020 год. Тогда Украина может потерять прибыль от транзита газа и понести миллиардные убытки. По мнению экспертов, украинская сторона сделала все что можно для предотвращения этой ситуации, и теперь запуску СП-2 может помешать разве что президент США Дональд Трамп.

Какого удара по экономике стоит ожидать и что может помочь Украине в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • "Северный поток-2" планируют запустить в 2020 году. Сейчас начато строительство последнего участка газопровода;

  • В случае, если "Северный поток-2" будет запущен, Украина потеряет около 3 миллиардов долларов в год;

  • По мнению экспертов, Германия хочет стать главным газовым хабом Европы;

  • США запланировали санкции против участников проекта СП-2 в оборонный бюджет 2020 года.

Рычаги давления остались только у Трампа

По мнению экспертов, сейчас ситуацию решить может только один человек – президент США Дональд Трамп. И действительно, в оборонном бюджете США на 2020 год были запланированы санкции против всех, кто участвует в строительстве СП-2, сообщил глава комитета по иностранным делам Сената Джим Риш на международном форуме по безопасности в канадском Халифаксе.

Газовая карта Европы

Газовая карта Европы

Председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик также придерживается мнения, что сейчас рычаги давления остались только у Трампа.

"Если говорить о том, как этого избежать, то мы все всевозможные международные действия сделали. Я думаю, что сейчас единственный, кто может что-то сделать, это господин Трамп. Он может ввести персональные санкции против компаний и лиц, которые участвуют в проекте", - рассказал эксперт в комментарии OBOZREVATEL.

Он считает, что в Европе никто не станет мешать происходящим процессам, а Германия сейчас хочет стать главным газовым хабом.

"Все свои позиции в Европе уже высказали, Германия всеми силами пытается этот поток подстроить. Германия здесь наш не союзник, а противник. Она хочет перетащить на себя все прибыли и доходы от транспортировки газа в Европу, стать таким серьезным хабом. Поэтому все, что можно сделать мы сделали. Теперь нужно договариваться с Россией, насколько она готова идти на договоренности до момента запуска "Северного потока-2", – поделился мнением Боровик.

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Потери в три миллиарда долларов за год

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в своем интервью DW высказался, что запуск "Северного потока-2" приведет к экономическому удушению Украины и может нарушить стабильность поставок газа в Европу.

"С запуском "Северного потока - 2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", - сказал тогда он.

Смотрите видео по теме:

С этим мнением согласен Валерий Боровик. Он считает, запуск "Северного потока-2" может стать серьезным ударом по экономике Украины – страна потеряет около трех миллиардов долларов в год.

"Это минус 2-3% загруженности импортной системы, поэтому это до 3 миллиардов потери по году. Это серьезный удар по нефтегазовому сектору и недоходность в бюджете", – рассказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

  • Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

  • Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

  • Владимир Зеленский уверен, что запуск "Северного потока-2" поможет "выкрутить руки" Украине.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Эксклюзив
Персона
Дональд Трамп
Место
Украина
Теги
Северный поток - 2 газ транзит газа
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
"Тогда Украина может потерять прибыль от транзита газа и понести миллиардные убытки" все что вы хотели знать о "российско-украинской во.йне"))))))
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
А зачем скакуасам деньги? Кастрюли и ссано-жеванные тряпки есть,вперед скакать по майдану
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Livesey David
Livesey David
"Северный поток-2 уже не остановить", смотри-ка, xaxлы начали что-то подозревать. ))
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